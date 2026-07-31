Après s'être arrêté à une marche du sacre l'an dernier, la jeune star du Barça Lamine Yamal revient au premier plan des distinctions individuelles mondiales avec sa nomination pour la deuxième année consécutive au « Onze d'Or » 2026, décerné par le magazine français Onze Mondial au meilleur joueur du monde par un vote du public.

Cette nouvelle nomination ramène en mémoire la course palpitante qu'a connue l'année 2025, lorsque Yamal s'était retrouvé face à face avec le lauréat du Ballon d'Or de l'époque, Ousmane Dembélé, une bataille tranchée par un écart infime ne dépassant pas 2,5 % des voix, laissant Yamal à la deuxième place des deux distinctions.

Aujourd'hui, après une saison exceptionnelle couronnée par le titre de champion du monde, le joueur de 19 ans semble plus proche que jamais de briser la malédiction de la deuxième place et de s'emparer du trophée doré.

La voix du public tranche

Contrairement au Ballon d'Or, attribué par les journalistes, le « Onze d'Or » est décerné sur la base d'un sondage public ouvert sur le site du magazine français, ce qui confère à Yamal un net avantage grâce à son immense popularité auprès des supporters du Barça et des amateurs de football offensif.

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Le magazine français Onze Mondial a dévoilé la liste des 11 nommés pour remporter le Onze d'Or 2026, qui rassemble une élite de stars mondiales emmenée par le tenant du titre Ousmane Dembélé et son dauphin de l'édition 2025, la star du Barça Lamine Yamal.

La liste comprend également : la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, le brillant Français Michael Olise, le buteur anglais Harry Kane, le capitaine portugais de Manchester United Bruno Fernandes, le talent du Paris Saint-Germain João Neves, la star du Real Madrid Kylian Mbappé, le solide défenseur d'Arsenal William Saliba, le milieu de terrain parisien Vitinha, ainsi que le milieu de terrain d'Arsenal Declan Rice. Le lauréat est désigné par le vote du public sur le site du magazine français.

Un héritage barcelonais prestigieux

Le trophée remonte à 1976, lorsque le Néerlandais Rob Rensenbrink en fut sacré, mais son histoire est fortement liée au Barça : Lionel Messi trône sur le sommet des lauréats avec quatre sacres, suivi de légendes passées par le Camp Nou : Diego Maradona, Thierry Henry et Ronaldo Nazário, avec deux fois chacun, en plus de Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, une fois chacun.

La présence du Barça ne se limite pas à la catégorie des joueurs. Dans la catégorie du meilleur entraîneur de la même année, six noms sont en lice, parmi lesquels Luis Enrique et Unai Emery, tous deux ayant une histoire avec le club catalan. Le Barça possède également un palmarès en or dans cette catégorie, avec trois titres pour Pep Guardiola, deux titres pour Johan Cruyff et un titre pour Frank Rijkaard.

Un trio barcelonais dans l'équipe type

Le tableau catalan se complète dans le sondage d'Onze Mondial avec la nomination de trois joueurs pour la sélection de l'équipe type de l'année 2026 : Pau Cubarsí, Pedri et Lamine Yamal, perpétuant ainsi une tradition initiée par Messi, ter Stegen, Jordi Alba, Araújo et Umtiti lors des éditions précédentes.