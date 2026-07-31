L'Allemand Matthias Jaissle, ancien entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a rompu le silence après son départ soudain du club, adressant un message émouvant aux supporters, dans lequel il a révélé les véritables raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à son aventure, affirmant que sa décision n'était pas liée à l'argent, mais à la manière dont il a été traité lors des négociations pour le renouvellement de son contrat.





Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli, après l'échec des négociations avec la direction du club au sujet d'un nouveau contrat, alors que des rapports font état de son rapprochement avec la prise en main de la direction technique du club anglais de Newcastle United avant le début de la nouvelle saison.





Abdelaziz Al-Anqari, ancien membre du comité exécutif d'Al-Ahli, a dévoilé les détails de sa première conversation avec l'entraîneur allemand après le départ, expliquant que Jaissle lui avait demandé de transmettre son message aux supporters du club afin que la situation soit claire aux yeux de tous.

Al-Anqari a rapporté les propos de l'entraîneur allemand : « J'aurais souhaité continuer à diriger Al-Ahli, car c'est mon projet, mais je n'ai pas trouvé la reconnaissance et le respect, et j'espère que le public saura m'apprécier. » Des mots qui reflètent l'ampleur de la déception ressentie par l'entraîneur à l'issue des négociations.

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Al-Anqari a ajouté que Jaissle avait insisté sur le fait que son départ n'était pas dû à l'aspect financier, affirmant qu'il percevra un salaire inférieur à Newcastle United par rapport à ce qu'il touchait avec Al-Ahli, un message clair indiquant que la crise n'était pas liée à la contrepartie financière, mais au désaccord sur la manière de gérer le dossier du renouvellement.

Jaissle quitte Al-Ahli après avoir écrit l'une des pages les plus réussies de l'histoire du club, puisqu'il a mené l'équipe à remporter le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite à deux reprises consécutives, laissant derrière lui un grand héritage et une relation exceptionnelle avec les supporters du club, qui attendent désormais une clarification officielle de la direction du club sur les coulisses du départ de l'entraîneur allemand.