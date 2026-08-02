L'Allemand Matthias Jaissle, ancien entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a commencé à agir tôt pour renforcer les rangs de sa nouvelle équipe, après que son nom a été associé à une tentative de recrutement de l'international algérien Anis Hadj-Moussa, ailier du club néerlandais du Feyenoord, durant l'actuel mercato estival.

Jaissle avait quitté Al-Ahli il y a quelques jours, après avoir présenté sa démission, en raison de l'échec de la direction à satisfaire ses exigences financières liées au nouveau contrat, choisissant ainsi la rupture à une saison de la fin de son aventure.

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Selon le journaliste Mohamed Al-Bakiri, Jaissle cherche à attirer plusieurs joueurs qu'il avait déjà demandé de recruter lorsqu'il dirigeait Al-Ahli, mais le comité exécutif du club, ainsi que le directeur sportif portugais Pedro, avaient refusé de conclure ces transferts à l'époque.

Al-Bakiri a précisé qu'Anis Hadj-Moussa figure en tête de la liste des noms avec lesquels Jaissle souhaite travailler, ce qui pourrait ouvrir la voie à un transfert de l'ailier algérien vers la Premier League anglaise par la porte de Newcastle United, si les négociations aboutissent au cours de la prochaine période.

Anis Hadj-Moussa est considéré comme l'un des plus grands talents algériens montants en Europe, ayant attiré l'attention par ses performances avec le Feyenoord, ce qui a suscité l'intérêt de plus d'un club, avant que Jaissle n'entre à nouveau en jeu, dans une tentative de mettre en œuvre des idées tactiques qu'il n'avait pas pu appliquer lors de son expérience avec Al-Ahli d'Arabie saoudite.