Xavi-Verratti, Neymar ose la comparaison

Kylian Mbappé a volé la vedette lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en Ligue des champions, mardi soir au Parc des Princes, mais Marco Verratti a également été absolument superbe.

Xavi-Verratti, la comparaison

Le footballeur italien a réussi 94 des 102 passes qu'il a tentées (soit un taux de 92 %). Il a touché le ballon 123 fois au total et a réalisé six passes clés, récupérant neuf ballons.

L'Equipe l'a classé parmi les meilleurs joueurs sur le terrain, aux côtés de Mbappé et du gardien madrilène Thibaut Courtois, lui attribuant une note de huit sur dix. Neymar Junior a également accordé un réel crédit à Verratti, le plaçant sur le même plan que Xavi Hernandez et Andres Iniesta, ses coéquipiers à Barcelone.

"Je savais que c'était un grand joueur, mais je n'avais pas réalisé qu'il était aussi spectaculaire", a déclaré le Brésilien à propos de son coéquipier du PSG dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. "C'est un génie, l'un des meilleurs milieux de terrain avec lesquels j'ai joué, avec Xavi et Iniesta".

L'article continue ci-dessous

Créatif, travailleur et tenace, le joueur de 29 ans a rejoint le PSG en 2012 en provenance du club de sa ville natale, Pescara. Depuis, il a remporté sept titres de Ligue 1 et six Coupes de France. Il a également obtenu 48 sélections en équipe nationale italienne et a été un élément clé de l'équipe qui a remporté l'Euro 2020 l'été dernier.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)