Xavi Simons a vu samedi soir son bon ami Édouard Michut faire mal au PSV dans les toutes dernières secondes. Le milieu de Fortuna Sittard a inscrit le 2-2 de belle manière dans le temps additionnel, après quoi Simons a immédiatement réagi sur X.

Le but de Michut a également suscité une réaction immédiate de Xavi Simons. Les deux se connaissent depuis des années et sont de bons amis depuis leur période commune au centre de formation du Paris Saint-Germain.

Michut et Simons sont tous deux passés par la formation du club phare français. Même s’ils ont finalement dû se contenter de seulement quelques minutes de jeu avec l’équipe première à Paris, leur amitié a perduré après leurs départs.

Le fait que les deux entretiennent toujours de bonnes relations s’était aussi vu l’an dernier. Simons et Michut étaient alors partis ensemble en vacances et entretiennent depuis visiblement un bon lien.

Simons n’a donc pas pu s’empêcher de réagir après que Michut a fait mal au PSV en fin de match. « Édouard Michut, pas contre mon PSV s’il te plaît », a écrit l’international néerlandais sur X quelques minutes après le but, suivi de quelques émojis.

L’égalisation de Michut est arrivée, fait remarquable, après une longue période sans matches. Le Français est resté sur la touche pendant quatre mois à cause d’une blessure et a donc aussi manqué toute la préparation de Fortuna.

Ce manque de rythme n’a pourtant pas semblé gêner Michut. Grâce à son joli but dans le temps additionnel, il a finalement offert un point à Fortuna et empêché le PSV de poursuivre son début de saison sans faute.

Simons est lui aussi en proie à des pépins physiques. Le milieu de Tottenham Hotspur a dû faire une croix sur la Coupe du monde en raison d’une grave blessure au genou et devrait selon toute vraisemblance encore être absent pendant des mois.







