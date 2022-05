Xavi réaliste sur le niveau du Barça cette saison

Le match nul et vierge au Coliseum Alfonso Perez était une mission accomplie dans un sens pour les Blaugrana, mais aussi un rappel de la différence qu'ils veulent avoir la saison prochaine.

"Nous voulons toujours gagner, mais le match nul était pratiquement suffisant", a déclaré Xavi lors de sa conférence de presse d'après-match.

"Nous avons satisfait à une exigence minimale à Barcelone, qui est de jouer la Supercopa de Espana.

"Maintenant, nous pouvons regarder ce que nous avons fait depuis que nous avons repris l'équipe. Nous avons fait un grand retour.

" Je rêvais de gagner un trophée, mais nous n'y sommes pas parvenus.

"Nous sommes deuxièmes et nous n'avons pas été capables de rivaliser avec le Real Madrid.

"Nous n'avons pas non plus rivalisé en Copa del Rey, ni en Supercopa de Espana.

"Maintenant, il s'agit de travailler sur la saison prochaine... même si nous voulons aussi montrer que nous pouvons battre Villarreal."

Le match nul a finalement convenu aux deux équipes, Getafe assurant sa survie en LaLiga Santander, mais Xavi a insisté sur le fait que les deux équipes voulaient gagner.

"Nous voulions gagner, Getafe aussi", a-t-il déclaré.

"En deuxième mi-temps, ils ne nous ont pas autant pressés et nous n'avons pas attaqué comme d'habitude.

"Mais, vous voyez que le résultat vous est favorable... c'est une réalité. Mais, de là à parler de quelque chose de fâcheux, non, pas du tout. "

Alors que les regards se tournent vers la saison prochaine, on a beaucoup parlé des allées et venues au Camp Nou, mais Xavi n'a rien laissé filtrer, ni sur Riqui Puig, ni sur Ousmane Dembele, ni sur personne d'autre.

"Cette semaine, nous allons faire des plans", a-t-il déclaré.