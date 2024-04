Xavi promet "une guerre" au PSG

Xavi s'est exprimé sur le match contre le PSG, pour lequel Barcelone n'a qu'à éviter la défaite pour se qualifier pour les demi-finales de la C1.

En vue du quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a opté pour neuf changements pour le match de samedi contre Cadix.

Cela a porté ses fruits, Joao Felix ayant inscrit l'unique but de la victoire 1-0 à la Nuevo Mirandilla. Ce fut loin d'être un grand cru, mais le FC Barcelone s'en moque : tout ce qui comptait, c'était de prendre les trois points. Xavi était satisfait, et il a gardé des éloges particuliers pour le buteur catalan en Andalousie (via Diario AS).

"Felix est un joueur très talentueux, oui. Il est à l'aise, il est encore heureux. Il a fait un grand match. Nous lui laissons un peu de liberté de mouvement pour exploiter son talent et je pense qu'il l'a fait à merveille. Le but, il l'a fait tout seul".

Xavi s'est également exprimé sur le match de mardi contre le PSG, pour lequel le FC Barcelone n'a qu'à éviter la défaite pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. On peut dire que le joueur de 44 ans est très enthousiaste à l'idée de ce match. "Nous avons une guerre à mener mardi (contre le PSG). Nous voulons faire quelque chose de grand. Ce match intervient alors que nous sommes dans notre meilleure forme cette saison."