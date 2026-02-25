Xavi nouveau sélectionneur du Maroc ! L'incroyable scénario

Face aux incertitudes concernant le poste de Walid Regragui, un changement pourrait intervenir avant le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Regragui avait mené le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, un exploit historique, en éliminant notamment l'Espagne et en faisant rentrer les Marocains en héros. Cependant, sa position a été remise en question après l'échec des Lions de l'Atlas à la Coupe d'Afrique des Nations cette année, à domicile, où ils se sont inclinés face au Sénégal en prolongation dans des circonstances très controversées.

Profondément affecté par la virulence de cette défaite et les critiques qui ont suivi, Regragui semble prêt à se retirer de son poste à la tête du Maroc, selon Marca. Et ce, malgré le communiqué publié en début de semaine par la Fédération Royale Marocaine de Football démentant son limogeage, alors même que ses sources affirment qu'une révocation est imminente. Xavi serait pressenti pour un nouveau poste après son départ du FC Barcelone en 2024. Les négociations n'ont toutefois pas encore débuté.

Cependant, Radio Catalunya indique que Xavi est peu susceptible d'accepter le poste. Il estime que le moment n'est pas opportun pour prendre les rênes de l'équipe nationale du Maroc, notamment en raison du climat tendu qui règne autour de la sélection et du calendrier. Il considère qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour construire un projet avant la Coupe du Monde. Il pourrait être disposé à prendre la relève après la Coupe du Monde cet été, avec l'opportunité de préparer le tournoi de 2030, qui se déroulera conjointement par le Maroc, le Portugal et l'Espagne.