Xavi, la sale habitude

Barcelone a été éliminé de C1 mardi après une défaite 4-1 contre le PSG lors du match retour des quarts de finale de la compétition reine.

Le match a basculé en première mi-temps lorsque Ronald Araujo a été expulsé, après quoi le PSG a marqué quatre buts sans réplique. Araujo n'a pas été le seul membre du personnel de Barcelone à recevoir un carton rouge hier soir. L'entraîneur Xavi Hernandez a également été exclu par l'arbitre Istvan Kovacs au cours de la seconde mi-temps pour avoir donné un coup de pied à un panneau publicitaire situé près de la tribune.

C'est la troisième fois cette saison que l'entraîneur de 44 ans reçoit un carton rouge. Ces trois cartons rouges sont les seuls que Xavi a reçus depuis qu'il est à Barcelone, mais remarquablement, c'est toujours plus que ce qu'il a reçu pendant qu'il était joueur chez les géants catalans, comme l'a rapporté MD.

Trois expulsions déjà

Au cours de ses 17 années en équipe première, durant lesquelles il a fait 767 apparitions, il n'a reçu un carton rouge qu'à deux reprises.

L'article continue ci-dessous

Xavi a été expulsé contre Getafe et l'Atlético de Madrid plus tôt dans la saison, et Barcelone a réussi à remporter les matches qui ont suivi ces expulsions. Les Barcelonais espèrent qu'il en sera de même ce week-end, lorsqu'ils se rendront au Santiago Bernabéu pour le dernier Clasico de la saison - et du mandat de Xavi.