Xavi juge le Ballon d'Or de Messi

Xavi a joué aux côtés de Messi pendant de nombreuses années au Camp Nou, durant lesquelles ils ont connu leur période la plus faste depuis des décennies.

"La première chose que je veux faire est de féliciter Alexia Putellas", a déclaré l'entraîneur, en référence à la star féminine du FC Barcelone qui a remporté le Ballon d'Or féminin lundi.

"Je félicite également Pedri pour le prix Kopa. La victoire de Messi est une justice footballistique.

"On peut aussi penser que d'autres pourraient le mériter, mais au moment où ils ouvrent l'enveloppe et qu'ils disent que Messi l'a gagné, alors c'est juste".

La légende du FC Barcelone a même laissé entendre qu'il serait intéressé par l'entraînement du football féminin à l'avenir, car ce sport se développe rapidement.

"Il s'est développé ces dernières années de manière très importante", a-t-il déclaré.

"Elles se sont beaucoup améliorées sur le plan tactique et technique et ont tout mon respect et mon admiration.

"J'ai assisté à de nombreux matchs. Je l'aime bien et je vois beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui ont du talent.

"Je n'exclus pas du tout d'entraîner une équipe de football féminine".

Le coach de 41 ans a mentionné à quel point il est difficile dans son poste actuel, compte tenu des attentes des fans.

"Barcelone est le club le plus difficile du monde", a-t-il déclaré. "Les Cules et les Catalans sont très exigeants et il ne nous suffit pas de gagner, car nous devons bien jouer.

"Nous attachons une grande importance et une grande valeur à la victoire de Villarreal. Pourtant, nous sommes conscients que nous n'avons pas été bons dans certaines phases du jeu et que nous n'avons pas eu le ballon."

L'arrivée de Xavi sur le banc de touche a vu le retour en forme de Frenkie de Jong au milieu de terrain et il a tenu à souligner l'importance du Néerlandais pour son équipe.

"Oui, il est intransférable, très important, capable de faire la différence", a déclaré Xavi.