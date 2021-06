Xavi : "J'ai dit non deux fois au Barça, je ne suis pas pressé de les entraîner"

L'ancienne légende blaugrana a expliqué pourquoi avoir repoussé deux fois les approches du Barça pour le poste d'entraîneur.

Xavi Hernández a donné une interview à La Vanguardia dans laquelle il évoque notamment le sujet d'une potentielle prise de fonctions du côté de Barcelone. Alors que Ronald Koeman a été confirmé dans ses fonctions, l'ancien blaugrana assure lui ne pas être pressé.

L'entraîneur d'Al Sadd a expliqué : "Heureusement ou malheureusement, j'ai dit non à Barcelone deux fois, en raison de différentes circonstances, familiales, professionnelles, contractuelles...

"Et dire que ce n'est pas très difficile parce que je suis un Culé, mais ce n'était pas le bon moment", a déclaré Xavi, qui a loué l'année du Barça malgré le goût amer de la dernière ligne droite de la saison.

Xavi a été interrogé s'il avait été contacté par les dirigeants blaugrana pour prendre en charge l'équipe au détriment de Koeman et sans entrer dans les détails ou faire allusion au Néerlandais, l'intéressé a assuré que "ce n'était pas le moment".

Le champion du monde a même laissé la porte ouverte pour entraîner le Real Madrid à l'avenir : "Ce qui vient viendra viendra, sera réfléchi et décidé. Des choses nous sont venues il y a des années, mais ce n'était pas le moment. Le Barça est arrivé et ce n'était pas le moment. Il n'y a pas d'urgence. Xabi Alonso a dit l'autre jour qu'il voulait être entraîneur à sa façon et je m'identifie à ça."

Sur sa situation au Qatar, où il a récemment prolongé son contrat, Xavi a expliqué que "nous avons renouvelé deux ans avec Al Sadd, nous sommes très à l'aise et ouvert à d'autres offres de clubs, mais calmement. Ma priorité est maintenant la famille et je ne ressens pas le besoin de partir.

"Je suis bien comme je suis. J'apprends, je fais des erreurs, je suis impliqué dans un très beau projet, qui ne concerne pas seulement Al Sadd mais aussi la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans un an. J'aurai un rôle important à jouer."

Douze ans après son sacre avec l'Espagne en Afrique du sud, l'ancien milieu de terrain de la Roja tiendra cette fois un rôle d'ambassadeur pour le Qatar, pays organisateur de ce Mondial organisé de novembre à décembre 2022.