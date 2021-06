Barça - Ronald Koeman maintenu !

Ronald Koeman sera bien l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine, comme l'a confirmé son président Joan Laporta ce jeudi.

C’était attendu, c'est désormais officiel. Au sortir de sa première saison sur le banc du FC Barcelone, achevée avec une Coupe du Roi remportée, Ronald Koeman a bien cru devoir laisser sa place face au désir de changement de son président Joan Laporta. Mais après une "période de réflexion", ce dernier a confirmé le technicien néerlandais dans ses fonctions pour la saison prochaine.

"Cette période de réflexion était nécessaire, pour unifier les critères et corriger certaines divergences que nous pouvions avoir. Je vois Koeman motivé, excité et avec la mentalité qu'on devrait avoir", a annoncé le président barcelonais ce jeudi en marge d'une assemblée générale de la direction.

De quoi accélérer encore davantage le mercato du Barça ?

De quoi accélérer le mercato du Barça ? Il faut dire que celui-ci a déjà démarré sur les chapeaux de roues avec les arrivées libres de Sergio Agüero et Eric Garcia, tous les deux en fin de contrat à Manchester City. Et justement, un autre joueur devrait signer "librement" en Catalogne, et celui-ci est estampillé Koeman : Memphis Depay, en fin de bail à Lyon.

Selon Fabrizio Romano, la direction pousse pour offrir l’attaquant à l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Un contrat de deux à trois ans lui a été proposé, et l’optimisme règne. Tout comme pour Georginio Wijnaldum, autre joueur passé sous les ordres de Koeman avec les Oranje, dont le transfert jusqu’en 2024 sera officialisé après sa visite médicale.