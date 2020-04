Xavi : "Guardiola a rendu le succès inévitable"

L'ancienne star barcelonaise a livré son regard concernant le parcours de son ex-coach à Barcelone. Et il espère suivre le même chemin.

Pep Guardiola est «obsédé par le football» et allait à coup sûr réussir à , estime la légende barcelonaise, Xavi.

L'ancien coach du Barça et du a été embauché par les Eastlands en 2016. Sa première campagne en n'a fourni aucun titre, et c'était une raison blanche pour un coach habitué à empiler les trophées. Ce début délicat a été suivi par deux titres de , un triomphe de la et un triplé succès en - avec quelques marques impressionnantes au passage comme notamment le total de 100 points en 2017-18 et un triplé historique national en 2018-19.

Xavi n'est pas surpris de voir Guardiola répondre aux attentes à Manchester, car il juge que la méthode de ce dernier ne peut que donner ses fruits si on lui donne le temps de mettre en place son travail. L'actuel entraineur d'Al Sadd faisait partie d'une équipe emblématique du Barça reconstituée par l'entraîneur catalan a déclaré au site officiel de City: "Avec Guardiola comme manager, je ne doutais pas que City allait réussir. Certes, la première année a été difficile pour lui car il faut toujours s'adapter aux différents styles et standards, même à une culture ou à un contexte différents. Cependant, il ne faisait aucun doute que Guardiola allait réussir. Je l'ai déjà dit à maintes reprises et dans de nombreuses interviews: il n'avait besoin que de temps. »

Ayant passé de nombreuses années à travailler sous Guardiola, Xavi cherche à mettre à profit les leçons qu'il a apprises. Le champion du monde 2010, âgé de 40 ans, est déterminé à suivre la même voie que son mentor. "Mon concept est très similaire", a déclaré Xavi en suivant les traces d'un illustre mentor. «Guardiola veut aussi être dominant, il veut avoir le ballon, une possession forte, beaucoup de mouvements offensifs. Il s'agit en fin de compte d'être proactif dans le jeu. Il s'agit d'attaquer habilement l'adversaire d'une certaine manière. En ce sens, ce n'est pas mon idée. J'ai beaucoup appris avec Guardiola, de sa façon d'être, de son ambition, du désir et de la passion qu'il ressent. C'est un tacticien obsédé par le football et ce fut un plaisir d'être avec lui. Nous parlons souvent. Nous avons une bonne relation. Nous nous sommes rencontrés en été et avons pris un repas ensemble, ce qui était vraiment sympa. Pour être honnête, je le considère comme le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Donc, toute connaissance qu'il pourra me transmettre sera plus que bienvenue. C'est un privilège de l'avoir avec lui pour apporter des idées. »