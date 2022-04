"Xavi est le meilleur coach du monde"

Getafe se déplace pour affronter le Real Madrid ce samedi.

Les Madrilènes abordent ce match sur un pied d'égalité après leur victoire 3-1 sur Chelsea en Ligue des champions mercredi soir. Le match retour de cette rencontre aura lieu mardi en Espagne.

Mais Getafe aura à cœur de gâcher la fête et l'un des membres de son équipe, Carles Alena, a la particularité d'être un Barcelonais.

Né à Mataro en Catalogne, le milieu de terrain aujourd'hui âgé de 24 ans est passé par La Masia avant de passer cinq ans comme titulaire au Camp Nou entre 2016 et 2021.

Il n'a cependant pas réussi à s'imposer et est parti à Getafe l'été dernier après des prêts au Real Betis et à Getafe.

"Jouer au Bernabeu est tout pour moi", a déclaré Alena dans des commentaires repris par Marca du match de samedi. "Cela a toujours été un match spécial. La vérité, c'est que j'ai reçu des messages de Barcelone. On va voir si on peut aider.

"Getafe veut gagner et si cela aide aussi mes anciens coéquipiers et amis, voyons si nous pouvons le faire. Barcelone joue à un niveau spectaculaire, pour moi c'est l'équipe la plus en forme de la Liga. On va voir si la course au titre devient excitante.

"Il n'est pas certain que j'aurais joué avec Xavi [Hernandez], je ne pense pas comme ça. Si je pensais à ça tout le temps, je deviendrais fou. Mais j'aurais aimé ; il est mon idole depuis que je suis petit et je pense qu'il va devenir le meilleur entraîneur du monde."