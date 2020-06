Xavi déterminé à coacher le Barça un jour

L’ancien milieu de terrain blaugrana, Xavi, vient de faire savoir qu’il était disposé à prendre en main son ancien club.

Il y a quelques mois, Xavi tournait le dos au . L’ancienne idole du Nou Camp avait jugé que les conditions n’étaient pas encore réunies pour ce mariage. Il est resté donc dans son club qatari d’Al-Sadd, laissant Quique Setién s’emparer du poste qui lui était promis. Depuis, sa réflexion a cependant évolué. A présent, il se dit d’attaque pour ce grand challenge.

Dans un entretien accordé à Sport, Xavi a affirmé que « son plus grand rêve » était d’entrainer l’équipe catalane. Il ne sait pas quand il pourra le faire, mais il estime que démarrer avec le futur président du club en 2021 serait une opportunité idéale. "Entraîner le Barça après les élections serait un scénario parfait et je n'éliminerai pas cette option. Mon staff technique se prépare beaucoup pour entrainer le Barça", a-t-il tonné.

Xavi veut « construire de zéro »

Ce que le champion du monde 2010 veut c’est faire partie d’un projet dès le début, et non débarquer au milieu d'un exercice et avec l’étiquette d’un sauveur. « Je veux être là à un moment où je peux repartir de zéro. Je l'ai dit à maintes reprises: j'aimerais pouvoir prendre des décisions de football à Barcelone », a-t-il souligné.

Dans le football, et dans plein d’autres domaines, on dit souvent que le train ne passe qu’une seule fois. Xavi a quand même bon espoir que cette maxime soit démentie et que les responsables blaugrana vont de nouveau faire appel à ses services dans le futur. "Le Barça m'a demandé de les rejoindre en janvier, j'ai dit que le timing et les conditions n'étaient pas parfaites. J'espère que j'en aurai à nouveau l'occasion (de les entrainer)."