Barça - Arthur, énième victime des comparaisons

Considéré comme le successeur annoncé de Xavi et d'Iniesta au Barça, Arthur s'apprête à quitter le club après seulement deux ans. Constat d'échec ?

Deux saisons ou presque et puis s'en va... Présent à Turin ce dimanche pour effectuer la visite médicale préalable à sa signature en faveur de la , Arthur, seulement âgé de 23 ans, s'imaginait sûrement rester plus longtemps en Catalogne. Arrivé au en juillet 2018 en provenance du club brésilien de Gremio et contre la somme de 31 millions d'euros, le milieu de terrain alors âgé de 21 ans semblait en effet incarner l'avenir du Champion d' . La preuve, Arthur était à peine présenté aux médias ibériques qu'il était déjà sujet à des comparaisons avec Xavi Hernandez ou encore Andrés Iniesta, deux légendes du football mondial, qui ont tout simplement contribué aux plus belles heures du Barça. Moins de deux ans plus tard, le successeur de ces deux monstres s'apprête (déjà) à changer de tunique...

Débuts prometteurs, attentes décuplées

Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le Barça se sépare-t-il d'un joueur aussi talentueux ? Pour répondre à ces interrogations, revenons aux prémices de cette séparation. Et plus précisément à la présentation officielle d'Arthur aux médias ibériques. "Iniesta et Xavi ? Je ne suis pas affecté par la comparaison avec quelqu'un. J'ai une longue carrière devant moi. Et je dois le prouver à tout le monde (...) Ils ont marqué l'histoire et j'espère travailler pour être le plus près possible d'eux", avait confié le Brésilien, forcément très flatté par la comparaison mais soucieux d'écrire sa propre histoire sous les couleurs du FC Barcelone. "Le simple fait d'être comparé à eux m'impressionne (...) J'ai des caractéristiques. Je vais profiter à côté de grands joueurs, ce qui a toujours été mon rêve. Je vais traverser des moments compliqués, mais j'espère bien les affronter", avait ensuite ajouté le milieu de terrain. Lucide dans son discours, Arthur l'est aussi sur le terrain. Et cela n'a pas tardé à crever l'écran.





Suscitant donc de grandes attentes dès ses débuts, il s'est en effet rapidement montré à la hauteur de celles-ci, devenant une pièce maîtresse de l'équipe alors entraînée par Ernesto Valverde. Un centre de gravité plutôt bas (il mesure 172cm), une première touche de balle souvent tranchante, une qualité de passe largement au dessus de la moyenne et la volonté affichée de ne pas se débarasser du ballon... Autant d'attributs, non sans rappeler ceux de Xavi Hernandez et d'Andrés Iniesta, qui avaient tout pour plaire aux supporters du Barça. Résultat des courses, à peine un an après son arrivée, l'ancien du Gremio remportait son premier titre en au terme d'un exercice 2018-2019 sous le signe de la réussite, durant lequel il avait disputé pas moins de 36 rencontres. Le début d'une idylle vouée à durer ? Pas si vite...

Plus d'équipes

Sous le feu des comparaisons, la difficile confirmation

Alors qu'il s'apprête à signer à la Juventus Turin contre la somme de 70 millions d'euros moins d'une année plus tard, force est de constater que tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Et si le poids des comparaisons avec d'anciennes légendes du club était devenu trop lourd à porter ? "Comparer un joueur comme ça avec Xavi, c'est à prendre avec modération. Dans cette comparaison il va perdre, c'est une pression pour Arthur, je ne pense pas qu'il ait besoin de se mettre cela sur ses épaules", avait pourtant prévenu Carles Puyol, ancien capitaine du Barça, demandant aux médias de tempérer. ''Il faut le laisser grandir, qu'il joue son football. Il n'y a pas besoin de le comparer à Xavi", abondait même l'Espagnol en octobre 2018. Trop tard, c'est avec cette étiquette lourde à porter qu'Arthur allait devoir composer.







Comme souvent dans ce cas de figure, la suite est moins rose que les débuts. En , il ne fait par exemple pas bon être comparé à Zinédine Zidane... Marvin Martin et Yoann Gourcuff, pour ne citer qu'eux, ne diront sûrement pas le contraire tant les faits parlent en leur défaveur. Bien sûr, Arthur demeure un joueur de très haut niveau, et a largement sa place dans n'importe quel top club européen. Toutefois, sa saison 2019-20 a ouvert la porte à certaines critiques. Certes, celui qui est devenu international brésilien (20 sélections) est parvenu à soigner ses statistiques en inscrivant 3 buts ainsi qu'en délivrant 3 passes décisives en , mais cela ne saurait éclipser quelques manquements. En Espagne, son obstination maladive à opter pour la passe quand il se retrouve en position de frappe idéale fait par exemple grinçer quelques dents... De plus, il est impossible d'évoquer la saison 2019-20 d'Arthur sans évoquer la case infirmerie. Car si Ousmane Dembélé y est abonné, l'auriverde n'en est jamais très loin.

Douleurs au tendon d'achille, osteite du pubis, blessure à la malléole... Au total, Arthur a été blessé à six reprises depuis août 2019. Soit un total de 77 jours d'absence et 12 rencontres manquées. Constamment en phase de reprise et souvent diminué physiquement , le milieu de terrain n'a disputé que 4 rencontres de Liga dans leur intégralité cette saison et n'a jamais été en mesure d'offrir la pleine mesure de son talent. Entré en jeu en fin de rencontre pour assister à l'égalisation d'Aspas face au Celta Vigo samedi soir (2-2) , le futur turinois quitte le Barça par une porte plus petite que celle qui lui semblait promise. Une énième occasion de rappeler que les comparaisons précoces ne font que rarement les affaires des jeunes joueurs comparés à leurs aînés. À la Juventus Turin, on lui souhaite d'échapper à celles avec Andrea Pirlo...