Xavi change tout ! Barça - Inter, les compos

Les chances du FC Barcelone de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions de cette année dépendent d'un résultat positif ce soir contre l'Inter Milan. Les défaites à domicile contre le Bayern Munich lors de la deuxième journée et contre l'Inter la semaine dernière ont laissé le Barça à la troisième place du groupe C avec trois points, soit six de moins que les Allemands.

Xavi craint que l'entraîneur visiteur Simone Inzaghi ne tente d'étouffer son équipe ce soir au Camp Nou en jouant en profondeur et en défendant en nombre. L'entraîneur catalan devra faire face à la défense acharnée de l'Inter et composer avec une équipe dont plusieurs membres de sa propre défense sont absents. Bellerín, Christensen et Araujo sont tous blessés, ce qui laisse penser que Frenkie de Jong pourrait débuter dans une arrière-garde de trois défenseurs centraux aux côtés de Piqué et Eric García. En attaque, Xavi alignera son attaque habituelle composée de Raphinha, Lewandowski et Dembélé. Ferran Torres, qui a débuté la victoire de dimanche contre le Celta, sera relégué sur le banc, tandis que Franck Kessié a surmonté ses problèmes d'adducteurs et fait son retour dans la liste, même s'il sera lui aussi tenu en réserve.

Xavi a admis lors de sa conférence de presse d'avant-match que le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur contre l'Inter. "Nous nous attendons à un Inter très similaire à celui de Milan. Ils formeront le bloc inférieur, le bloc intermédiaire, nous avons des alternatives, nous les avons préparées", a-t-il déclaré aux journalistes. "C'est une finale, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Avec l'aide des supporters, nous espérons qu'il y aura une nuit magique. Nous ne devons pas baisser la garde, il y a du talent, il y a un désir de revanche, donc nous devons tout donner pour que la victoire reste ici. J'aimerais être un joueur demain, je préfère être un joueur qu'un entraîneur demain. Pour moi, c'est une très bonne opportunité. Nous sommes motivés et pleins d'espoir."

Barcelone vs Inter Milan (compositions)

Barcelone : Ter Stegen ; Eric García, De Jong, Piqué ; Busquests, Gavi, Pedri, Marcos Alonso ou Balde ; Raphinha, Lewandowski et Dembélé.

Inter Milan : Onana ; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Darmian, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Dimarco ; Lautaro et Mkhitaryan.

Arbitre : Szymon Marciniak (Pologne).

Stade : Camp Nou.