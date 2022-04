Xavi chambre le Real : "Le Barça doit toujours bien jouer"

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, estime que le Real Madrid n'a pas la même pression que son équipe pour jouer à chaque match.

"A Barcelone, nous regardons l'histoire de l'équipe"

Le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions cette semaine, malgré une performance peu convaincante lors du match retour du huitième de finale contre Chelsea.

L'équipe de Carlo Ancelotti était menée 3-0 et s'apprêtait à quitter la compétition avant qu'un but de Rodrygo à 10 minutes de la fin n'oblige à jouer la prolongation. Karim Benzema a inscrit le but décisif qui a assuré une victoire 5-4 en tout.

Xavi affirme que gagner en jouant mal n'est pas un luxe que peut se permettre son équipe, car elle adhère aux principes établis par le légendaire ancien joueur et entraîneur Johan Cruyff.

"A Barcelone, nous regardons l'histoire de l'équipe. Lorsque Cruyff est arrivé, il a établi certaines bases pour bien jouer", a déclaré Xavi lors d'une conférence de presse.

"Gagner en jouant bien. C'est comme ça que nous sommes, nous les Catalans. C'est comme ça que nous vivons.

"Je ne sais pas comment c'est à Madrid. Madrid a un gène de compétition spectaculaire, mais le Barca, c'est une autre histoire."

"Le Barça est le club le plus difficile et exigeant"

Il a ajouté : "C'est le Barca. Nous avons l'obligation de gagner et de bien jouer. Cela ne vaut pas la peine pour nous de gagner 1-0 et à la 90e minute. Nous sommes le Barça.

"Il s'agit d'être excellent dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de comparaison possible. Le Barça est le club le plus difficile et le plus exigeant.

"Nous avons l'obligation de gagner en jouant bien. C'est la chose la plus difficile dans le football. C'est pourquoi c'est le club le plus difficile du monde."

Depuis la nomination de Xavi en tant qu'entraîneur, les Catalans se sont remis d'un début de campagne décevant sous la direction de l'ancien entraîneur Ronald Koeman.

Ils sont désormais sur une série de 15 matches sans défaite toutes compétitions confondues et peuvent se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa s'ils battent l'Eintracht Francfort ce jeudi.

L'ancien milieu de terrain a mis ses joueurs au défi de montrer chaque jour leur mentalité de vainqueurs et de remporter le trophée européen cette saison.

"Nous avons amélioré certaines choses, mais rien n'est encore fait", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

"Il est vrai que nous sommes dans une bonne dynamique, mais nous devons nous améliorer et être plus compétitifs.

" La mentalité de vainqueur est dans les footballeurs. Peut-être qu'elle avait été un peu endormie, mais au Barca, il faut la montrer jour après jour. Parce que chaque match est un examen.

"Nous devons être enthousiastes et avoir envie de gagner la Ligue Europa, qui est le seul titre que le club n'a pas."