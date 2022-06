Xavi a un gros problème au Barça

Les joueurs du FC Barcelone ont pris des vacances après le match amical du 25 mai en Australie et reprendront l'entraînement lundi.

L'équipe n'a pas beaucoup changé au cours du mois qui s'est écoulé depuis, et l'entraîneur Xavi Hernandez est de plus en plus inquiet.

Afin d'augmenter la concurrence au sein de l'équipe et avec la volonté de lutter pour les trophées, Xavi a demandé un remaniement important de l'effectif.

L'entraîneur est conscient de la situation difficile du club, mais il attend avec impatience des nouvelles de Joan Laporta et des dirigeants. Les renforts qu'il attendait ne sont pas arrivés et les départs convenus n'ont pas eu lieu.

Xavi a été très direct lors de la conférence de presse d'après-match après le dernier match de LaLiga Santander contre Villarreal. Le message était transparent pour le conseil d'administration.

"Maintenant, le travail dans les bureaux commence, et c'est peut-être plus important que ce qui se passe sur le terrain", a déclaré Xavi.

" Nous devons nous améliorer et nous renforcer pour être compétitifs sur tous les fronts et pour pouvoir l'être, nous devons changer beaucoup de choses ".

"Le président, Mateu [Alemany], Jordi [Cruyff] me disent que des changements sont possibles. Nous nous sommes rencontrés et nous pensons que nous pouvons bien nous renforcer.

"Dans un grand club comme Barcelone, il faut changer beaucoup de choses quand on ne gagne pas de titres".

Mais un mois plus tard, Xavi constate que presque rien n'a changé. Ferran Jutgla et Philippe Coutinho sont partis, ainsi que les joueurs dont les contrats et les prêts sont arrivés à terme : Adama Traore et Luuk de Jong.

Le contrat de Dani Alves a également expiré et le FC Barcelone a décidé de ne pas le renouveler.

Miralem Pjanic, Inaki Pena, Alex Collado et Francisco Trincao, qui avaient été prêtés, reviennent au club.

Cependant, des joueurs tels que Clément Lenglet, Riqui Puig, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite et Oscar Mingueza, qui devaient quitter le club, restent au Camp Nou.

Négociations en cours

Bien que des négociations soient en cours pour leur départ, dont certaines sont sur le point d'aboutir (comme le transfert de Lenglet à Tottenham), ils sont toujours techniquement des joueurs Blaugrana.

Il s'agit de joueurs que l'entraîneur a directement informés qu'il ne comptait pas sur eux pour la saison prochaine. La majorité d'entre eux souhaitent toutefois changer d'air, même s'ils ne sont pas encore partis.

Cependant, le club catalan est certain qu'il leur trouvera des prétendants dans les prochaines semaines.

Arrivées

Mais les arrivées prévues par Xavi pour augmenter la concurrence dans l'équipe sont encore à venir.

Tout porte à croire que le club officialisera dans les prochains jours les signatures de Franck Kessie et d'Andreas Christensen, qui arrivent tous deux sous forme de transfert gratuit.

Xavi est impatient en raison des restrictions et on ne sait pas quand cela va changer.

L'entraîneur veut des renforts dans toutes les sections de l'équipe. L'acquisition la plus ambitieuse est celle de Robert Lewandowski, qui renforcera l'attaque. Il est estimé à environ 50 millions d'euros par le Bayern Munich.

Les dirigeants du FC Barcelone ont assuré à Xavi que le Polonais le rejoindrait. Ils lui ont également assuré que son vestiaire serait compétitif et construit pour se battre pour le titre de LaLiga Santander.

Mais il semble que ce ne sera pas le cas au début de la saison.