Xabi Alonso viré, la réaction étrange de Kylian Mbappé

L'annonce est tombée le 12 janvier, moins de 24 heures après la défaite en Supercoupe d'Europe face au FC Barcelone, rival historique du Real Madrid, et un changement d'entraîneur était imminent au Santiago Bernabéu. Mbappé, qui aurait eu des différends avec Alonso, a publié un message sur les réseaux sociaux.

Départ d'Alonso : Pourquoi le Real Madrid a-t-il changé d'entraîneur ?

Des informations en provenance d'Espagne laissaient entendre qu'on laisserait du temps à Alonso pour redresser la situation dans la capitale espagnole, les dirigeants du Real Madrid étant prêts à faire preuve de patience envers celui qui n'était revenu au club qu'à l'été 2025.

Son mandat a finalement été écourté après huit mois. Le technicien de 44 ans subissait une pression croissante, n'ayant pas réussi à obtenir des résultats positifs de manière constante. La défaite 3-2 contre le Barça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, privant le Real Madrid de titres majeurs en Arabie Saoudite.

Alonso aurait quitté son poste d'un « accord mutuel », mais il est possible qu'il ait été poussé vers la sortie plus fermement qu'il n'a pris son courage à deux mains. Le Real Madrid est désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur permanent et a fait appel à l'ancien défenseur Alvaro Arbeloa pour assurer l'intérim.

Le champion du monde Kylian Mbappé a remercié Alonso pour son travail, rompant le silence qui régnait au sein du camp madrilène. Il a déclaré : « Ce fut court, mais ce fut un plaisir de jouer pour vous et d'apprendre à vos côtés. Merci de m'avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d'un entraîneur qui avait une vision claire et une grande connaissance du football. Bonne chance pour la suite. »

Mbappé a impressionné sous les ordres d'Alonso, avec 29 buts et 5 passes décisives à son actif cette saison en seulement 25 matchs. Il semblerait toutefois qu'il y ait eu quelques frictions avec son ancien entraîneur.

BBC Sport affirme avoir appris de sources proches du dossier qu'« Alonso s'est disputé avec l'attaquant Mbappé au sujet de la tactique » et qu'« il a également eu un désaccord avec le président Florentino Pérez lundi, avant que la décision de se séparer ne soit prise plus tard dans la journée ».

Mbappé a semblé remettre en question l'autorité d'Alonso à l'issue de la défaite en finale de la Supercoupe d'Europe face à Barcelone au Moyen-Orient. Alors que l'entraîneur du Real Madrid exhortait ses joueurs à former une haie d'honneur pour les vainqueurs, on pouvait voir Mbappé saluer ses coéquipiers.