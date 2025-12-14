Xabi Alonso viré, Hansi Flick "s'en fiche"

La soirée fut loin d'être facile pour les Catalans, qui comptent désormais sept points d'avance en tête du classement. Néanmoins, l'entraîneur Hansi Flick s'est dit satisfait du résultat et de la performance de son équipe, comme le rapporte le Diario AS.

« Le plus important, ce sont les trois points. Nous avons maîtrisé le match, nous avons été solides défensivement, nous n'avons peut-être pas eu beaucoup d'occasions, mais nous avons marqué deux buts. »

Interrogé sur les performances de Pedri et Raphinha, deux des joueurs les plus en vue du Barça, Flick a fait l'éloge du milieu de terrain et s'est également félicité de la prestation décisive de Raphinha au Camp Nou.

« Sur le premier but, nous avions des espaces et nous en avons profité. Pedri est incroyable, le meilleur, il est au top niveau. C'est un excellent footballeur. (Raphinha) est également très important pour l'équipe. C'est important qu'il ait marqué deux buts, cela nous permet de franchir une nouvelle étape. Il est un élément clé de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons eu du mal à trouver les espaces, mais quand nous en avons créé, nous les avons exploités avec Pedri, Raphinha… »

Flick : Je ne veux pas parler du Real Madrid.

On a également demandé à Flick de commenter les spéculations persistantes concernant l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, qui pourrait être limogé si son équipe ne parvient pas à réduire l'écart avec Barcelone à quatre points lors de la rencontre face à Alavés dimanche.

« Je ne veux pas parler de nos rivaux. Ce n'est pas mon problème. Si notre victoire met la pression sur l'adversaire, c'est leur affaire. Nous devons maintenir ce niveau. Nous avons récupéré, nous jouons bien, nous avons tous nos joueurs et presque tous sont à 100 %. Le reste, je m'en fiche. »