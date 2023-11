Xabi Alonso dispose d'une grosse clause libératoire pour quitter Leverkusen

Le Real Madrid aborde la saison prochaine sans entraîneur sous contrat avec l'équipe première, le contrat de l'actuel Carlo Ancelotti arrivant à échéance à la fin de cette saison. Le sentiment général est qu'il s'agira de sa dernière saison au Santiago Bernabeu, ce qui donne lieu à de nombreuses spéculations sur son remplacement.

Après l'arrivée de Julian Nagelsmann à la tête de l'équipe d'Allemagne, Raul Gonzalez, l'entraîneur du Real Madrid Castilla, s'est retrouvé sur la liste des candidats, mais une autre ancienne légende du football, Xabi Alonso, s'est rapidement retrouvée en tête de cette liste. Depuis qu'il a pris les rênes du Bayer Leverkusen l'année dernière, l'entraîneur basque a connu une ascension fulgurante, passant de l'avant-dernière à la première place de la Bundesliga en l'espace de 12 mois.

La qualité du football et la rapidité de l'ascension sont telles qu'Alonso est rapidement devenu l'un des cadres les plus en vue d'Europe. Le directeur sportif Simon Rolfes affirme que le club prépare la saison prochaine avec Alonso et que ce dernier se concentre sur son travail à Die Werkself, mais le SDZ affirme qu'il a également prévu des plans d'urgence.

Des clubs comme Liverpool et le Real Madrid sont susceptibles d'appeler à l'aide s'ils ont un poste vacant. Alonso dispose d'une clause libératoire comprise entre 15 et 18 millions d'euros pour quitter Leverkusen. Il s'agit d'une clause libératoire colossale, comme on en voit rarement pour un entraîneur.

Pourtant, l'attention se portant de plus en plus sur les entraîneurs plutôt que sur les joueurs, il ne serait pas surprenant que de telles clauses deviennent monnaie courante pour les meilleurs entraîneurs et ceux qui montent en grade, car Leverkusen cherche à se protéger. Compte tenu de la façon dont ils jouent, de nombreux Madrilènes considéreront probablement qu'il s'agit d'un accord équitable.