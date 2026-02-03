Xabi Alonso pour remplacer Guardiola ? C'est validé !

L'idée que l'ancien entraîneur du FC Barcelone quittera ses fonctions une fois la saison terminée gagne du terrain, et City prépare déjà sa succession.

Selon le Telegraph, City serait intéressé par la nomination d'Alonso cet été, si Guardiola décidait de partir. On sent de plus en plus que le Catalan est sur le point de quitter son poste à l'Etihad Stadium à la fin de la saison, et City prépare donc sa succession. Le contrat actuel de Guardiola court jusqu'en 2027, mais le club est en difficulté et accuse un retard de six points sur le leader, Arsenal, après n'avoir remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat. Le week-end dernier, ils ont gâché une avance de 2-0 pour finalement concéder le nul 2-2 face à Tottenham Hotspur.

Alonso figurerait sur une liste de trois candidats aux côtés d'Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea, qui avait informé les Blues à deux reprises de ses discussions avec City, ce qui avait conduit à son départ de Stamford Bridge, et de Cesc Fabregas, qui a séduit les supporters de Côme en Serie A. Actuellement sixièmes du championnat italien, les Citizens sont en bonne voie pour se qualifier pour une compétition européenne.

Guardiola est resté très discret quant à son avenir et, bien entendu, ne s'est pas exprimé publiquement sur ses projets.

Néanmoins, lors de la signature de son nouveau contrat, il a déclaré qu'il estimait « mériter » de rester à Manchester.

Il a déclaré : « Honnêtement, je pense que moi-même, mon équipe et mes amis, nous méritons d'être ici. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas par arrogance. Après quatre défaites consécutives, nous méritons de nous ressaisir et d'essayer de redresser la situation. À ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait prendre les bonnes décisions pour l'avenir, et je voulais les prendre.

« Depuis le début de la saison, j'ai beaucoup réfléchi. Franchement, je pensais que cette saison serait la dernière. Mais vu les problèmes rencontrés le mois dernier, j'ai senti que ce n'était pas le bon moment pour partir. Je ne voulais pas décevoir le club. Je sentais que je ne pouvais pas partir maintenant, tout simplement. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être que ces quatre défaites expliquent pourquoi je ne pouvais pas partir. Manchester City compte énormément pour moi. C'est ma neuvième saison ici – nous avons vécu tellement de moments incroyables ensemble. J'ai un lien très fort avec ce club. » C’est pourquoi je suis si heureux de rester encore deux saisons.