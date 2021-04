Xabi Alonso dévoile son pire souvenir au Real Madrid

Xabi Alonso se souvient de son pire souvenir au Real Madrid : "c'était tellement douloureux, après 20 minutes, je voulais rentrer à la maison".

Xabi Alonso a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et a connu une foule de moments heureux au club, mais il a révélé le moment qui lui a donné envie de faire ses valises et de rentrer chez lui.

Après avoir passé cinq saisons à l'Estadio Santiago Bernabeu, Alonso a remporté la Liga Santander en 2012, ainsi que la Copa del Rey à deux reprises, sans oublier la Ligue des champions 2014, mais c'est la raclée 5-0 contre Barcelone en 2010 au Camp Nou qui reste dans sa mémoire.

Xavi Hernandez et Perdo Rodriguez avaient donné aux Blaugrana une avance de deux buts après 17 minutes, avant que David Villa ne marque un doublé et que Jeffren ne mette la cerise sur le gâteau en seconde période.

"Nous savions à ce moment-là que si nous étions trop gentils, ils allaient nous tuer", a déclaré Alonso au podcast Greatest Game de Jaime Carragher.

«Le match de championnat au Camp Nou nous avons perdu 5-0 et c'était la pire nuit que j'aie jamais vécue sur un terrain de football. Après 20 minutes, je voulais partir, rentrer à la maison, et prendre une douche."

"C'était tellement douloureux. Cela nous a donné une grande détermination. Nous ne pouvions pas être trop gentils ou nous ne les aurions pas battus [la saison suivante]."

Alonso a ensuite révélé la raison de sa décision de refuser le Real Madrid pour Liverpool en 2004.

L'article continue ci-dessous

"Cet été-là, il y avait un réel intérêt du Real Madrid", a ajouté Alonso. "Il y a eu des discussions entre les clubs, mais cela a pris tellement de temps. Comme cela prenait tellement de temps, j'ai dit" qu'est-ce qui se passe, ils me veulent? "

"A ce stade, Liverpool est venu avec un réel intérêt. Quand j'ai ressenti cela, j'ai parlé avec [l'ancien entraîneur de Liverpool] Rafa [Benitez] et [l'ancien président] Rick Parry sont venus essayer de me faire signer."

"J'ai vu ce réel intérêt et je me suis dit "wow ", c'était très important pour moi. J'ai changé d'avis et j'ai dit" non, ça doit être Liverpool ", parce que Rafa m'a convaincu. "Je connaissais le club et la ville, mais je ne savais pas grand chose. Pour moi, j'étais comme" Xabi, ça va être ta première nouvelle expérience ". "J'y suis allé si ouvert d'esprit, prêt à apprendre le plus vite possible."