Xabi Alonso défend Vinicius après le scandale

Leur victoire 2-1 n'était cependant pas le sujet principal des discussions, l'attention étant surtout portée sur une altercation entre Vinicius Junior et Simeone.

Ce dernier a tout fait pour provoquer Vinicius, lui affirmant que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, envisageait de le limoger. Simeone a alors fait signe à Vinicius d'écouter les sifflets des supporters madrilènes, ce que Vinicius a très mal pris.

Alonso a réagi sur le terrain alors que la tension montait, criant à Simeone : « Occupe-toi de tes joueurs, bon sang ! » Malgré cette altercation naissante, la priorité d'Alonso était d'éviter que ses joueurs ne s'attirent d'autres ennuis, outre le carton jaune infligé à Vinicius. Le Real Madrid avait déjà été sanctionné plus tôt dans la saison lorsque Endrick Felipe avait été expulsé sur le banc de touche pour ses protestations le mois dernier.

Naturellement, le sujet a été au cœur de la conférence de presse d'après-match d'Alonso, qui a exprimé sa déception envers Simeone.

« Je n'ai pas apprécié ce moment. Cholo lui a dit quelque chose qui dépasse les bornes du respect élémentaire. Je n'aime pas qu'on s'adresse ainsi à ses coéquipiers. Tout n'est pas permis. J'en ai parlé avec Vinicius et cela reste entre nous », a-t-il déclaré à MD.

« J'essaie d'être respectueux envers les joueurs de l'équipe adverse et je ne m'adresse généralement pas à eux. Ce qu'il a dit me déplaît encore plus. Ce n'est pas l'exemple d'un bon sportif. Tout n'est pas permis, il faut respecter l'adversaire. Il y a des limites à tout ce qui se passe sur le terrain. »

Les deux équipes se retrouveront en mars au Bernabeu, où une réaction cinglante attend sans aucun doute Simeone. Après le match, Vinicius s'en est également pris à Simeone sur les réseaux sociaux, et cela ne manquera pas d'alimenter les discussions autour des derbies madrilènes.