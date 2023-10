Xabi Alonso au Real Madrid ? La clause secrète

Il semble presque inévitable que Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid l'été prochain, son contrat expirant à la fin de cette saison.

L'Italien devrait prendre la tête de l'équipe nationale du Brésil, après avoir été fortement pressenti pour ce poste pendant une bonne partie de l'année 2023.

Si Ancelotti part, Florentino Perez aura la lourde tâche de le remplacer. Cependant, il semble qu'il y ait un favori pour le poste, et il s'agit de Xabi Alonso.

L'article continue ci-dessous

Alonso, qui a joué et été entraîneur des jeunes au Real Madrid, est l'un des jeunes managers les plus demandés en Europe. Il a révolutionné le Bayer Leverkusen depuis son arrivée à la fin de l'année 2022. Après sept matches cette saison, le Bayer Leverkusen est en tête de la Bundesliga.

Selon SportBILD (via MD), Alonso pourrait bien vivre sa dernière saison à Die Werkself, car il disposerait d'une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter le club pour prendre la direction d'un des trois clubs suivants : le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich : Real Madrid, Liverpool et Bayern Munich.

On ne sait pas encore combien coûterait l'activation de cette clause, mais le Real Madrid n'aurait aucun mal à la payer s'il décidait qu'Alonso est l'homme de la situation pour l'après-Ancelotti.