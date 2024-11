Xabi Alonso au Real Madrid, c'est terminé

Bournemouth vs Manchester City

La piste Xabi Alonso au Real Madrid commence par s’éteindre progressivement.

Le Real Madrid est dans une grosse galère cette saison. Quelques semaines après la défaite contre Lille en Ligue des Champions (1-0), le club merengue s’est fait humilier par le Barça lors du Clasico, samedi dernier (0-4). Le revers de trop qui a mis Carlo Ancelotti sur la sellette. Mais le successeur attendu de l’Italien, Xabi Alonso, s’éloigne de plus en plus de la capitale madrilène.

Manchester City veut chiper Xabi Alonso au Real Madrid

Sous contrat jusqu’en 2026, Carlo Ancelotti se rapproche de plus en plus de la fin de son aventure avec le Real Madrid. S’il ne pensait pas à arrêter, le technicien italien pourrait décider de partir après les derniers soucis avec la direction. Selon les informations de la presse madrilène, le président madrilène, Florentino Pérez, ne serait pas content de certains choix d’Ancelotti, cette saison. Entre le manque de temps de jeu d’Arda Guler et Endrick ainsi que le manque d’influence de Jude Bellingham dans le jeu, la direction n’est pas d’accord avec l’ancien coach de l’AC Milan.

Par ailleurs, le Real Madrid a déjà une cible en tête pour prendre la succession de Carlo Ancelotti. Le club de la capitale espagnole a porté son choix sur son ancien joueur, Xabi Alonso. Ce dernier sera également en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen en 2026. Mais le retour du champion du monde 2010 dans la capitale espagnole est de mois en moins probable avec l’entrée en lice de Manchester City dans le dossier. Selon les informations de Sky Sports, le club anglais aurait de Xabi Alonso, sa priorité pour succéder à Pep Guardiola qui pourrait quitter son poste l’été prochain. Reste à savoir si l’ancien milieu de terrain de Liverpool sera intéressé par une expérience en Angleterre ou s’il prendra plutôt les rênes de l’équipe première du Real Madrid.