Ancelotti au Real Madrid, c'est terminé !

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti se sent peut-être un peu plus froid que le reste de la capitale espagnole à l'approche de l'hiver.

Les Blancos ne jouent pas comme beaucoup l'espéraient et le président Florentino Perez a placé Ancelotti au pied du mur comme le principal coupable.

Selon un rapport détaillé d'Alfredo Matilla dans Relevo, une série de frustrations commencent à irriter le patron du Real Madrid. Perez exige une amélioration urgente et immédiate et, sans le dire en face à Ancelotti, a fait en sorte que les moyens par lesquels Ancelotti devrait s'y prendre parviennent à l'Italien par d'autres canaux.

Perez ne comprend pas pourquoi le Real Madrid joue si mal, ni l'attitude avec laquelle il joue. L'attitude lors de la défaite contre Lille n'était pas à la hauteur à ses yeux, et il était furieux d'apprendre que Dortmund avait couru 11 km de plus que les Blancos lors de leur match de Ligue des champions. Lors de ses visites au vestiaire, il a de plus en plus de mal à cacher ses frustrations.

Le patron de l’équipe estime qu’avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrygo Goes, Ancelotti a largement assez de ressources pour jouer un meilleur football que lui. Aux yeux de Perez, Rodrygo n’a pas besoin d’être le premier changement et le premier sacrifice dans les alignements d’Ancelotti, car il estime que les quatre joueurs peuvent jouer ensemble. Ancelotti a avoué en privé à Perez qu’il n’avait pas encore trouvé la formule parfaite pour résoudre leurs problèmes.

C’est l’un des nombreux domaines qui suscitent des inquiétudes dans la tribune des directeurs du Real Madrid. La facilité avec laquelle les adversaires brisent leur défense, la performance de Bellingham ou le manque de temps de jeu d’Endrick Felipe et d’Arda Guler. La hiérarchie du Santiago Bernabeu ne comprend pas, au vu des performances qu’ils ont montrées, pourquoi ils jouent si peu et estime que la concurrence devrait pousser les titulaires.

Le plus frustrant de tous est la zone du milieu de terrain central. Aurélien Tchouameni ne convainc plus les dirigeants du club en dehors d’Ancelotti, et le rapport indique qu’il ne devrait pas être surprenant que le Français commence à passer beaucoup de temps sur le banc. Ils ne pensent pas non plus que Luka Modric soit la solution, et ils pensent que son inclusion devrait être intermittente dans les grands matchs, tandis que Bellingham et Eduardo Camavinga devraient revenir dans des zones plus centrales, où ils sont les meilleurs.

Perez préfère Camavinga, mais il a du mal à s’approprier le centre du terrain et commet encore des erreurs de base. Le président « déteste » cependant que Camavinga soit utilisé comme arrière gauche, estimant que c’est un gâchis de son talent. Pendant ce temps, ceux qui entourent Perez lui disent que la forme décevante de Tchouameni fait partie du système tactique, pas de ses capacités.

Les dirigeants du club pensent que c’est la meilleure équipe du Real Madrid de son histoire, et en tant que telle, les performances jusqu’à présent sont inexcusables. Le manager italien a pour mission de veiller à ce que le club s'améliore, avec Rodrygo, Bellingham, Mbappé et Vinicius.

Ce rapport rappelle certainement qu'Ancelotti doit non seulement faire face aux problèmes de football qui se présentent à lui, mais aussi à la pression qui vient d'en haut. S'il y a une chose dans laquelle Ancelotti s'est spécialisé, c'est bien gérer les hauts et les bas du Real Madrid, et il a déjà traversé des moments difficiles. Les exigences d'en haut, si elles sont respectées, laissent cependant peu de marge de manœuvre.