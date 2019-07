WTF - Quand Valence supplie Abdennour de rester en vacances

Situation complètement insolite du côté de Valence qui supplie son joueur de ne pas revenir de vacances...

Cela n'arrive pas tous les jours... Une entreprise qui supplie son employé de rester en vacances le plus longtemps possible. C'est pourtant ce qui se produit actuellement au avec un certain Aymen Abdennour.

Alors qu'à l' , Antoine Griezmann vient de s'exposer à de lourdes sanctions disciplinaires et financières pour ne pas s'être rendu à la pré-saison de son équipe à la date prévue, pour le défenseur tunisien, c'est totalement l'inverse.

En effet, le club ché possède toujours les droits du joueur, sous contrat pour encore un an. Mais le staff de Valence ne compte pas du tout sur l'ancien joueur de l'OM (prêté à Marseille lors des deux dernières saisons) et fait tout pour que son retour soit retardé le plus longtemps possible.

Idéalement, Valence aimerait ne plus revoir le joueur selon AS et étendre ainsi ses vacances jusqu'à lui trouver un point de chute. Les médias espagnols affirment que Brescia a été proposé au joueur, mais que ce dernier a décliné.

Le TFC est également évoqué comme destination estivale potentielle pour Abdennour. Affaire à suivre....