WTF - Les maillots de l’Algérie ne plaisent pas aux Marocains

La nouvelle collection des jeux de maillots de l’Algérie n’ont pas plu à leurs voisins marocains pour une histoire de « patrimoine culturel ».

L’équipe nationale algérienne s’est produite mardi dernier avec une nouvelle tunique Adidas. La marque à trois bandes reste le fournisseur des Verts et elle a donc concocté de nouveaux maillots pour la bande à Belmadi, aussi bien pour les matches que pour les échauffements.

Les Marocains crient au vol

Si les maillots réservés pour les rencontres n’ont généré aucune polémique, ceux que Mahrez et consorts portent lors de l’avant-match ont en revanche provoqué la controverse chez les Marocains. Et pour cause ; les symboles et motifs utilisés appartiendraient au patrimoine culturel des voisins du Maghreb.

Le Ministère marocain de la Culture a pondu un communiqué contre ce qu’il considère comme un pur plagiat. « C’est une appropriation culturelle et une tentative de voler un motif du patrimoine culturel marocain pour l'utiliser en dehors de son contexte ».

Une mise en demeure a même été adressée via courrier électronique et par voie d’huissier aux responsables d’Adidas, avec une demande de retrait des maillots sous quinzaine sous peine de poursuites judiciaires. « Le ministère de la Culture marocain se réserve le droit d'utiliser toutes les voies de recours judiciaires possibles devant les tribunaux allemands et internationaux », a indiqué l’avocat qui représente la partie marocaine.

Des relations compliquées entre les deux pays

Du côté algérien, on se défend d’avoir plagié quoi que ce soit chez le voisin, affirmant que les maillots ont été inspirés du palais de Mechouar à Tlemcen dans le nord-ouest d’Algérie.

Cette passe d’armes entre ces deux pays intervient à un moment où les relations entre les deux gouvernements sont très fraiches. Un conflit qui se répercute sur les liens entre les deux peuples, si l’on en juge le comportement des joueurs ayant participé à la dernière coupe arabe des moins de 17 ans. La finale qui a opposé les deux sélections dans cette compétition le mois dernier s’est conclue par une grosse bagarre générale.