WTF - Le président du Barça porte plainte contre un... YouTubeur gaming

Josep Maria Bartomeu a porté plainte contre un YouTubeur gaming espagnol du nom de AuronPlay.

YouTuber couvrant des sujets aussi éclectiques que Fortnite, TikTok où le festival du jeu vidéo E3, l'Espagnol AuronPlay (qui dispose de quasi18 millions d'abonnés sur la plateforme de streaming) de son vrai nom Raul Alvarez, a révélé que le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, avait porté plainte contre lui à propos des tweets qu'il avait publiés en 2017.

AuronPlay, équivalent de notre Squeezie national, a ainsi révélé qu'il avait reçu une notification d'un juge en 2018 à propos des tweets qu'il avait écrits lorsque Neymar avait quitté Barcelone.

AuronPlay a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube récemment intitulée "Le président de Barcelone m'a dénoncé"



"C’était une blague. Je suis un fan de Barcelone, mais un joueur qui part ne va pas briser mon rêve. »

« J'ai plaisanté avec ce « Mème » pendant un moment. J'ai fait des blagues absurdes et j'ai cessé de faire des blagues après un certain temps." Bartomeu a alors signalé AuronPlay aux autorités "pour avoir tenu des propos contre Barcelone, le joueur (Neymar) et le président".

Le YouTuber s'est présenté devant les tribunaux fin 2018 et a déclaré que le juge avait décidé de "ne pas donner suite à la plainte". Voilà qui ne va pas relever la cote de popularité de Bartomeu.