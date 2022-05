WTF : Karim Benzema va jouer dans la suite du film "3 zéros"

Un Oscar après le Ballon d’Or ? Karim Benzema aura droit à la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le football, mais pas dans le cinéma. Et pourtant, il s’apprête bel et bien à apparaître dans un film : «4 zéros», la suite du film «3 zéros», sorti en 2002 et dont le nouvel opus sera encore une fois réalisé par Fabien Onteniente.

L’appel de Djaziri

Comment a-t-il pu «casté» Benzema ? Celui qui a également réalisé les films Camping raconte : «J’ai reçu un appel de Karim Djaziri (ancien agent de Benzema, ndlr). ‘Salut Fab! Il faut que je te passe quelqu’un maintenant. Un acteur, un acteur !’ Et là, je vois sur FaceTime la tête de Benzema. Il portait le maillot bleu du Real et Karim me dit: ‘Fabien, faut que tu prépares le rôle’», a-t-il raconté dans Nice-Matin.

«Un truc de malade. J’étais sous le choc. Puis Karim Djaziri reprend la parole: ‘Fabien, il faut écrire le rôle pour Karim’, et là c’était parti», a-t-il poursuivi. Quelle histoire ! Et Rai, ancienne légende du Paris Saint-Germain, sera également de la partie : «Il jouera le rôle de président du club parisien», a précisé Fabien Onteniente, qui avait déjà révélé l’information sur Twitter il y a quelques jours.

Quid du film ? Pas de Tibor Kovacs, et cap sur les cités. «Cette suite se déroulera plutôt dans les cités, a expliqué Onteniente dans Nice-Matin. Il y aura l’ancien monde du football, représenté par Didier Bourdon, Gérard Lanvin notamment, et ce nouveau monde que connaît bien Karim Djaziri.»

Avec des musiques de Nekfeu et DJ Snake

«C’est le sens de mon film avec des musiques de DJ Snake et de Nekfeu. Je crois sincèrement qu’il faut faire une comédie populaire, spectaculaire, et un peu saillante», a conclu l’intéressé. Pour voir Benzema en salles, il va falloir patienter : le film est toujours en préparation.