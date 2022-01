WTF : Erling Haaland s’offre un record sur Sorare

C’est le phénomène de cette année ! Non, on ne parle pas d’Erling Haaland mais bien du jeu fantasy Sorare, basé sur la cryptomonnaie et devenu viral depuis des mois. Ce jeu français n’en finit plus de grandir avec une levée de fonds gigantesque, une valorisation à 3 milliards d’euros et l’arrivée de Serena Williams comme investisseur dans le projet.

Chaque année, et pour chaque joueur présent dans le jeu, 1 111 cartes sont émises sous forme de NFT. Classées en différents niveaux, les plus communes sont éditées 1 000 fois, les rares 100 fois, les super rares 10 fois, et les uniques… une fois.

Haaland détrône CR7

La rareté se payant au prix fort, il est donc logique de voir les prix s’envoler quand il s’agit des stars du ballon rond. Depuis la création de Sorare, le record de vente pour une carte unique appartenait à celle de Cristiano Ronaldo, achetée plus de 400 000 euros. Mais, ce record ne tient plus depuis le 30 janvier !

En effet, une carte unique d’Haaland a été mise au enchères et c’est le manager “Zima Blue” qui a raflé la mise. Il a néanmoins dû sortir le chéquier puisqu’il a dû placer une enchère à 265 ETH (Ethereum) soit plus de 600 000 euros ! Quand on aime, on ne compte pas et sur Sorare, la collection passe avant tout !