Wouter Goes met en colère son propre coéquipier : « Comporte-toi normalement »

Thom van Bergen n’apprécie pas vraiment le style de jeu de Wouter Goes, comme l’a fait savoir l’attaquant du FC Groningue dans un entretien accordé au Dagblad van het Noorden.

L’attaquant de Groningue a été interrogé par DvhN sur son adversaire le plus difficile. Van Bergen cite d’abord Lutsharel Geertruida. « Il est très rapide et très fort. »

Il cite ensuite aussi les noms de Goes et Nick Verschuren (Sparta). « Ils te parlent énormément pendant le match, même si, moi, ça me motive justement encore plus à marquer. »

« Après le match contre Goes, j’avais des bleus partout sur le bras », poursuit Van Bergen au sujet du défenseur de l’AZ.

« Est-ce que j’aime ça ? Non, je n’en ai pas besoin. La semaine suivante, je l’ai vu avec les Espoirs néerlandais et je lui ai montré mon bras avec tous ces bleus », poursuit-il.

« “Ce genre de chose arrive pendant un match”, m’a-t-il dit à ce moment-là. Je trouve ça très facile. Et après, je devrais simplement l’oublier ? Comporte-toi normalement », conclut Van Bergen au sujet de son coéquipier chez les Espoirs néerlandais.

Au total, Goes et Van Bergen ont déjà été ensemble sur le terrain à sept reprises avec les Pays-Bas. Ils ont disputé 324 minutes ensemble.