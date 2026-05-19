Wouter Goes se projette volontiers en Serie A. C’est ce qu’a affirmé le défenseur de 21 ans de l’AZ lors de l’émission Rondo sur Ziggo Sport.

Il semble toutefois que le défenseur amstellodamois entame ses dernières semaines sous les couleurs d’AZ. Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028, il ne semble pas enclin à prolonger son engagement.

Interrogé sur le championnat étranger qui l’attire le plus, il répond : « Je considère que la Serie A est une très belle ligue. »

« Je pense que ce championnat me correspondrait très bien. On y joue en bloc bas, un peu comme aux échecs », analyse le défenseur.

Plus tard, il nourrit toutefois un autre rêve : « La Premier League est très rapide, mais j’espère y jouer un jour. Pour l’instant, je pense que la Serie A me convient bien. »

Le défenseur central, estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, confirme un intérêt concret de plusieurs clubs.

Malgré son jeune âge, Goes totalise déjà 123 matchs officiels avec l’AZ. Passé par la victoire en UEFA Youth League, le droitier a récemment ajouté la Coupe des Pays-Bas à son palmarès.