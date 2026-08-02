Wouter Burger fait parler sa classe avec Hoffenheim grâce à un magnifique coup franc

Wouter Burger s’est illustré samedi lors du match amical entre son TSG Hoffenheim et Karlsruher SC. D’un superbe coup franc, il a ouvert le score dans cette confrontation finalement remportée 3-0.

Burger s’est immédiatement imposé comme un élément majeur depuis son arrivée à Hoffenheim à l’été 2025. Le milieu de terrain a inscrit cinq buts dès sa première saison en Bundesliga et a surtout délivré neuf passes décisives.

Si les signes avant-coureurs ne trompent pas, Burger devrait aussi s’affirmer la saison prochaine comme l’un des joueurs les plus importants de l’équipe de l’entraîneur Christian Ilzer.

À la 13e minute, Burger a enroulé magnifiquement le ballon dans la lucarne depuis environ 25 mètres. Le Néerlandais de 25 ans, formé à Feyenoord, a ainsi lancé ce succès en amical. Après le 1-0, Bambasé Conté et Umut Tohumcu ont eux aussi fait trembler les filets.

Contrairement à Burger, Mats Rots, arrivé du FC Twente, a débuté sur le banc. Le latéral gauche est entré après la pause en remplacement de Bernardo et a disputé la dernière demi-heure.

Hoffenheim a terminé à une belle cinquième place la saison passée et s’est ainsi qualifié pour la Ligue Europa. L’écart avec le quatrième, le VfB Stuttgart, qui disputera la Ligue des champions, n’était que d’un point.

Hoffenheim se montre particulièrement actif et a recruté, en plus de Rots, Nathan De Cat (Anderlecht, 18,5 millions), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg, 10), Catejan Lenz (VfL Bochum, 10) et Alessandro Vogt (Saint-Gall, 2,7) pour la Bundesliga.