Wout Weghorst prend une décision majeure au sujet de l’équipe nationale des Pays-Bas

Wout Weghorst a connu une Coupe du monde décevante avec l’équipe des Pays-Bas, éliminée dès les seizièmes de finale par le Maroc. Malgré ce revers, l’imposant attaquant n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière internationale.

« Je ne pourrai jamais assez remercier l'équipe nationale néerlandaise, jouer pour elle est une immense fierté », souligne l'attaquant combatif du FC Twente dans une interview accordée à Voetbal International.

Critique en interne, il a déjà signalé à la KNVB les axes d’amélioration. « J’ai toutefois fait part de mon opinion et de mon ressenti aux responsables. On s’investit énormément, alors il faut que la réalité corresponde à nos convictions, à notre état d’esprit. Je pense qu’il est temps que nous prenions des mesures dans ce sens. Cela va sans doute susciter à nouveau des réactions, mais c’est simplement ce que je pense. »

L’attaquant remplaçant des Oranje sait qu’il devra continuer à briller, même sous un nouveau sélectionneur. « Je dois continuer à marquer et à être assez bon pour rester dans le groupe. Lors de cette Coupe du monde, même si ce n’était que pour un match, j’ai eu un impact immédiat. »

Il fait ainsi référence à la passe décisive qu’il a adressée à Cody Gakpo pour l’ouverture du score contre le Maroc. Cela n’a toutefois pas suffi : les Pays-Bas ont laissé filer leur avantage et ont été éliminés à l’issue d’une séance de tirs au but dramatique.

« Je suis resté environ une minute sur la pelouse, et même lors des tirs au but j’ai encore prouvé ma valeur », a-t-il ajouté, lui qui, comme Teun Koopmeiners, a transformé sa tentative depuis les onze mètres.

Avec 53 sélections au compteur, l’attaquant expérimenté a trouvé le chemin des filets à quatorze reprises sous le maillot orange.