Wout Weghorst forfait de dernière minute pour le choc Ajax - PSV

L'Ajax reçoit le PSV samedi soir pour le choc au sommet de l'Eredivisie Vriendenloterij. Les deux entraîneurs, Óscar García et Peter Bosz, ont dévoilé leurs compositions. Le coup d'envoi de cette affiche est prévu à 20h00 à Amsterdam.

Anton Gaaei sera aligné comme arrière droit, tandis que Lucas Rosa occupera le couloir gauche. Au cœur de la défense, Josip Sutalo et Youri Baas formeront la charnière centrale, et Maarten Paes gardera les buts.

Jorthy Mokio, dont on disait qu’il souhaitait quitter l’équipe belge pour rejoindre le Congo, est à nouveau titulaire au milieu de terrain. Youri Regeer et Ko Itakura complètent le trio axial. Steven Berghuis, sur l’aile droite, et Mika Godts, sur l’aile gauche, auront pour mission d’alimenter Kasper Dolberg. Wout Weghorst est absent en raison d’un manque de condition physique.

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Mokio, Regeer, Itakura ; Berghuis, Dolberg, Godts.

Le PSV, qui a effectué un bref séjour à Ibiza entre sa victoire 6-1 contre le PEC Zwolle et cette rencontre, répond avec Matej Kovar dans les buts. Comme prévu, la défense est composée de Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Mauro Júnior.

Au milieu, Joey Veerman est épaulé par Guus Til et Paul Wanner. Esmir Bajraktarevic doit créer le danger sur le côté droit, tandis que Ricardo Pepi occupe l’axe de l’attaque. Sergiño Dest, rétabli, est de retour sur le banc.

Composition du PSV : Kovar ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior ; Veerman, Til, Wanner ; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.