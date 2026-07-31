Wout Weghorst était visiblement agacé après le match nul 2-2 du FC Twente contre Ferencváros lors des tours préliminaires de la Ligue Europa. L’attaquant a notamment eu une altercation avec un joueur de l’adversaire hongrois.

Après le coup de sifflet final, Weghorst est allé directement, avec Ramiz Zerrouki, demander des explications à l’arbitre Viktor Kopievsky. « L’arbitre n’a vraiment pas tout bien fait. Il aurait bien pu y avoir une minute de plus, et ici ou là un corner. Mais aujourd’hui, ce n’était pas à cause de l’arbitre », a déclaré le commentateur Mark van Rijswijk d’ESPN.

L’attaquant de Twente a ensuite refusé de serrer la main du défenseur belge Toon Raemaekers. Le joueur de Ferencváros n’en était pas satisfait et a donné à Weghorst un petit coup de la main sur la poitrine.

Mariano Gómez, un coéquipier de Raemaekers, est accouru pour s’en mêler. « La dispute se poursuit encore un peu », a alors soupiré Van Rijswijk en voyant les images après la rencontre.

Weghorst était déjà furieux pendant cette rencontre européenne. C’est arrivé quand, juste avant la fin, un centre de Ruud Nijstad a complètement été manqué alors que le score était de 2-2. « Ce sont les moments où nous devons rester calmes. Nous devons simplement reconnaître le bon moment », a déclaré l’attaquant dépité.

« Au final, c’est simplement de l’émotion et on est juste en colère qu’un ballon comme ça arrive », a expliqué Weghorst au sujet de sa colère en fin de match. « C’est un moment que vous ressortez maintenant. Mais il y a eu suffisamment de moments comme celui-là. Au final, c’est simplement le football. »

Le match nul 2-2 était insuffisant pour Twente, battu 1-2 la semaine dernière. Les Tukkers sont désormais reversés en Ligue Conférence.