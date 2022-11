Wolfsburg - Borussia Dortmund : diffusion TV, live steaming, compos probables et avant-match

Wolfsbourg – Dortmund : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après une phase compliquée à la mi octobre, le Borussia Dortmund a relancé la machine. Quatrième de Bundesliga, dans un mouchoir de poche avec l'Union Berlin et Fribourg, troisième et deuxième du classement, le BVB va chercher à enchaîner un quatrième succès de rang en Bundesliga. Prétendant au titre, Dortmund semble enfin avoir trouvé la bonne formule et son rythme de croisière.

Moukoko irrésistible

L'ascension de Youssoufa Moukoko dans le onze de départ et l'explosion du phénomène allemand, auteur d'un doublé contre Bochum le week-end dernier, ne sont pas étranger à la récente forme du BVB. Qualifié pour les huitièmes de finale de la C1, Dortmund peut désormais pleinement se concentrer sur la Bundesliga pour essayer de refaire son retard sur le Bayern Munich, qui possède "seulement" trois points de plus.

En face, il semble loin le temps où Wolfsburg se battait pour une qualification en Ligue des champions. Pourtant, les Loups ont disputé la C1 la saison dernière, mais après avoir manqué leur saison 2021-2022 en championnat, ils sont encore en difficulté cette saison en Bundesliga. Wolfsburg pointe à une triste onzième place mais reste sur deux victoires consécutives.

Les Loups vont tenter d'exploiter les failles du Borussia Dortmund à l'extérieur pour poursuivre leur remontée au classement. Méfiance donc du côté du BVB. Une défaite à deux journées de la trêve pourrait être un coup dur mentalement et permettre au Bayern Munich de faire un trou assez définitif.

Horaire et lieu du match Wolfsburg - Dortmund

Ville : Wolfsburg

Wolfsburg Stade : Volkswagen Arena

Volkswagen Arena Heure : 18:30 UTC+1 (heure française) / 17:30 GMT / 13:30 EST / 10:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Wolfsburg - Borussia Dortmund ?

Wolfsburg - Dortmund

14ème journée de Bundesliga

Mardi 8 Novembre

18h30 sur beIN Sports max 6

Stream : beIN Sports max 6, MyCanal

Prise d'antenne : 18h25 sur beIN Sports 6

Vous pouvez également regarder cette rencontre en streaming en se connectant sur la plateforme de beIN Sports ou sur MyCanal si vous bénéficiez du pack sport.

Série actuelle de Wolfsburg et du Borussia Dortmund

Wolfsburg : NVNVV



Borussia Dortmund : VNVNV

Les blessés et absents :

Enormément d'absents côté Dortmund pour diverses raisons. Au total, dix joueurs manquent à l'appel. Bynoe-Gittens, Dahoud, Gürpüz, Haller, Kamara, Lotka, Meunier, Morey, Rothe, N. Schulz, Unbehaun, M. Wolf.

Du côté de Wolfsburg, six absents notables. Les trois premiers sont blessés : Franjic, Guilavogui, Paredes, tandis que les trois suivants n'ont pas été retenu par leur entraneur : Klinger, Kruse, Paredes, Schulze.

Les équipes probables

XI de départ de Wolfsburg : Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - F. Nmecha, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush

XI de départ du Borussia Dortmund : Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Reyna - Moukoko