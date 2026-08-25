Winston Bogarde tire une conclusion douloureuse sur l’Ajax : « Le niveau est… »

Winston Bogarde n’a plus aucun contact avec l’Ajax, comme il l’indique dans un entretien accordé à ESPN. Actuellement, il se concentre surtout sur la Winston Bogarde Academy, une académie destinée aux défenseurs de 10 à 18 ans.

Bogarde a quitté l’Ajax à la fin de la saison 2021/22, après y avoir été entraîneur adjoint pendant deux ans et avoir également travaillé de nombreuses années chez les jeunes. Son contrat courait toutefois encore pour une année. Selon ses dires, le club ne lui a jamais fait savoir la raison de son départ.

Il avait déjà fait savoir auparavant qu’un retour à l’Ajax ne se produirait probablement jamais. Cela n’a pas changé. « Il n’y a absolument aucun contact, mais ce n’est pas nécessaire non plus. L’Ajax s’occupe de ses propres affaires et moi, je m’occupe des miennes. Cela me convient très bien comme ça », confie-t-il à ESPN.

Pour lui aussi, en tant qu’ancien de l’Ajax, il reste douloureux de voir comment l’Ajax a régressé ces dernières années. Il tire donc une conclusion sévère sur le niveau sportif.

« On est passé de la Ligue des champions à la Ligue Conférence, donc je pense qu’il est clair que le niveau a fortement, fortement baissé. Les standards ont baissé et on le voit aussi chaque semaine sur le terrain », constate Bogarde.

Au sein de sa propre Academy, Bogarde fait tout pour continuer à grandir dans les années à venir. « Je vais fixer le standard et le faire respecter, mais je veux aussi former le plus d’entraîneurs possible à ma méthode. »

« Nous devons le transmettre à la jeunesse, car au final, la jeunesse, c’est l’avenir », conclut-il.