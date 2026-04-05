Wim Kieft, stupéfait : « C'est une icône, mais il n'apporte plus rien, absolument rien ! »

Dimanche soir, dans l'émission « Studio Voetbal », Liverpool a été sévèrement critiqué après avoir subi une défaite cuisante en quarts de finale de la FA Cup. L'équipe d'Arne Slot s'est inclinée 4-0 face à Manchester City et a donné une impression de faiblesse déconcertante. Les analystes font état de vives inquiétudes, tant au niveau de l'attaque que de la défense.

Liverpool a essuyé un revers cuisant à l'Etihad Stadium. Erling Haaland a été le grand homme du match avec un triplé, tandis que Mohamed Salah a même manqué un penalty. L'équipe de Slot a bien commencé, mais s'est complètement effondrée après la pause.

Boudewijn Zenden a souligné lors de l'émission le problème structurel de Liverpool. « Le football, c'est simple : si vous marquez ne serait-ce qu'un but de plus, tout va bien. Mais si vous ne marquez pas et que votre défense est une véritable passoire, vous vous retrouvez en difficulté. » Selon l'ancien ailier, la stabilité fait actuellement défaut.

Zenden a vu plusieurs joueurs passer sous la barre. « Haaland en marque trois, Konaté n'a pas l'air en forme, Van Dijk non plus. Gomez se place mal en défense, il se passe tout simplement trop de choses. »

Rafael van der Vaart constate un grand contraste avec la saison dernière dans l’équipe de Slot. « L’année dernière, ça tombait souvent juste, à la dernière minute. On se disait alors : ça ne peut pas être une coïncidence. Mais le football, c’est aussi un peu de chance, et là, ça ne va tout simplement pas. » Selon lui, on voit maintenant clairement à quel point les marges sont minces.

Wim Kieft a surtout pointé du doigt Salah, qui a une nouvelle fois déçu. « Je comprends qu’il soit une icône, mais il n’apporte plus rien. Zéro. » L’analyste se demande ouvertement si l’attaquant a encore sa place dans le onze de départ. « Je comprends bien la difficulté de la chose, parce que c’est une icône, et on a peut-être peur que tout s’effondre après. »

Kieft s'étonne du déclin extrêmement rapide de l'Égyptien. « Ce n'est tout de même pas possible que tout soit soudainement fini ? Que l'on soit trop vieux et qu'on n'y arrive plus ? » Van der Vaart ajoute que Salah a perdu l'explosivité qu'il avait les années précédentes.

Arno Vermeulen conclut en exprimant ses inquiétudes concernant Virgil van Dijk au sein de l'équipe nationale néerlandaise. « Koeman va s'inquiéter pour Van Dijk. Quand on voit la vitesse des attaquants de City et la façon dont Van Dijk se déplace, il ne faut pas laisser trop d'espace lors d'une Coupe du monde. »