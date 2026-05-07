Wim Kieft propose un nom pour le Feyenoord, mais il est immédiatement corrigé

Le Feyenoord cherche un successeur à Dennis te Kloese, qui quittera le club en fin de saison. Dans sa rubrique questions-réponses de la podcast football « KieftJansenEgmondGijp », Wim Kieft propose un candidat au poste de directeur technique, mais sa suggestion est immédiatement écartée.

« Il y a aussi Paul Bosvelt, non ? », propose Kieft jeudi dans la rubrique questions-réponses du podcast footballistique. « Je l’avais complètement oublié. Il était bien sûr chez les Go Ahead Eagles. »

« Il n’en a pas envie », coupe immédiatement le présentateur Michel van Egmond. « Il veut rester en retrait. Je ne pense pas que ça marchera. Il a pourtant fait du bon travail chez Go Ahead, et il est populaire au Kuip. »

« Mais il ne veut pas être sous les feux des projecteurs dans un tel rôle », analyse Van Egmond, à qui Rob Jansen répond que ce n’est pas forcément nécessaire. « Que tu le veuilles ou non, ça arrive de toute façon au Feyenoord », rétorque le présentateur du podcast.

Bosvelt a porté le maillot du club rotterdamois de 1997 à 2003, période durant laquelle il a conquis un titre national et la Coupe UEFA, ancêtre de l’Europa League.

« On ne voit pas non plus Earnest Stewart du PSV très souvent à l’écran. En revanche, on voyait souvent Sven Mislintat », poursuit Kieft avec une boutade à propos de l’ancien directeur technique de l’Ajax. « Lui aussi s’en sortait très bien. 20 ans plus tard, ils sont toujours en faillite », ne peut s’empêcher de lancer Jansen, qui adresse une pique à l’Allemand.

Pour le poste de directeur technique, Oliver Ruhnert et Dévy Rigaux font partie des candidats, selon Feyenoord Transfermarkt sur X. Des discussions ont récemment eu lieu avec ces deux profils, et une proposition concrète serait déjà sur la table.

Ruhnert est actuellement sans club après avoir quitté le 1. FC Union Berlin, où il a occupé pendant plusieurs années les postes de directeur du football professionnel et de responsable du recrutement. Rigaux, lui, est toujours en poste au Club Bruges, club où il assume la fonction de directeur sportif depuis février 2024. Les discussions avec le dirigeant belge sont en cours depuis plusieurs semaines.