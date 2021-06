Willy Sagnol démonte les Bleus

L’ancien international français Willy Sagnol a tenu un jugement très sévère envers les Bleus après le nul concédé contre la Hongrie.

Alors qu’ils partaient comme ultra-favoris, les Tricolores ont dû se contenter d’un nul ce samedi lors de leur seconde rencontre à l’Euro (1-1). Sans l’égalisation d’Antoine Griezmann, les champions du monde auraient même pu s’incliner face à la Hongrie.

Cette prestation en demi-teinte des Bleus a été beaucoup disséquée dans les médias. Et le constat global est que Karim Benzema et consorts n’ont pas été à la hauteur. La performance fournie était indigne de leur statut et il faudra montrer autre chose lors des prochaines sorties pour pouvoir atteindre l’objectif fixé.

Parmi les commentaires les plus virulents à l’encontre des protégés de Didier Deschamps, il y a ceux tenus par Willy Sagnol dans les colonnes de L’Equipe. L’ancien international estime que c’est surtout au niveau de l’attitude que les Tricolores ont failli.

« Il y avait un état d'esprit général que j'ai vu dès le début du match. Les Bleus ont été trop suffisants. Il n'y a pas eu les efforts nécessaires, surtout quand on n'avait pas le ballon, a-t-il déploré. Cette analyse est valable pour le secteur défensif mais aussi offensif. Je pense qu'on a abordé ce match avec trop de confiance. Les joueurs avaient peut-être un peu trop lu ou entendu la presse après l'Allemagne... La suffisance, c'est quand on pense uniquement que le talent peut faire la différence. Le foot moderne, ce n'est pas que ça. Il y a eu trop peu d'efforts à haute intensité ».

« La France a manqué d’engagement »

L’actuel sélectionneur de la Géorgie a aussi vu beaucoup de manquements dans le secteur défensif. « On a parlé surtout de Pavard mais je n'ai pas trouvé notre défense sereine et rassurante de manière globale. J'ai trouvé Raphaël Varane sans jambes. C'est peut-être la chaleur ou le contrecoup de son excellent match contre l'Allemagne. Est-ce un problème de récupération ? Les Bleus ont aussi mal défendu parfois. Défendre en avançant, c'est facile. Défendre en courant vers son but demande beaucoup plus d'efforts. Dans ce registre, je n'en ai pas vu beaucoup. On a d'ailleurs défendu comme on a attaqué : sans engagement », a-t-il confié.

Sagnol a ensuite conclu en affirmant que ce match confirme un constat, celui selon l’équipe de France est plus à l’aise face aux grandes nations que celles qui lui sont inférieures sur le papier. « Quand on joue les grosses équipes, on est plus dans une bataille tactique qui nous convient mieux, a-t-il relevé. Là, la Hongrie ne s'est pas posée de questions. On a eu du mal à résoudre l'équation de l'agressivité. On s'est même un peu trop énervé par rapport à ça. J'ai l'impression que quand on se faisait marcher sur les pieds, c'était la fin du monde... Il faut qu'on apprenne encore à mieux gérer ces situations ».