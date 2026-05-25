Willem van Hanegem estime que le joueur peut « s’intégrer sans difficulté au Feyenoord »

Willem van Hanegem est impressionné par Gjivai Zechiël. C’est ce qu’a confié « De Kromme » dans sa chronique hebdomadaire publiée dans l’Algemeen Dagblad.

Si le FC Utrecht n’a pas brillé dimanche face à l’Ajax, l’ancien international a tout de même souligné une exception : « Zechiël n’a pas joué un match parfait, mais il a franchement progressé. »

Van Hanegem sait que le joueur aura sa chance au Feyenoord : « C’est logique. S’ils ne veulent pas le reprendre, c’est qu’ils comptent recruter des milieux de terrain de haut niveau. Car, au vu du niveau actuel du Feyenoord, il s’y intégrerait sans difficulté. »

« Le fait qu’ils ne se soient pas mis à genoux pour le faire revenir n’est pas un problème. Il y a un an, Feyenoord et Robin van Persie se sont pourtant pliés en quatre pour recruter Sem Steijn. Ça a vite été oublié. Les choses vont souvent vite dans le football », conclut Van Hanegem.

Prêté à Utrecht, le milieu de terrain a disputé cinquante matchs officiels, marqué dix buts et délivré dix passes décisives.

Par ailleurs, le milieu de terrain de 21 ans s’est imposé comme un pilier de la sélection néerlandaise U21. Zechiël revient donc au De Kuip avec un capital confiance accru.

Pour l’instant, il n’a disputé que seize matchs officiels avec l’équipe première de Feyenoord, pour trois passes décisives et un titre en Johan Cruijff Schaal.