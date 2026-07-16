Wilfred Genee confronté à des images très compromettantes : « Il lui attrape les fesses ! »

Selon des images diffusées par l’émission « Roddelpraat », Wilfred Genee aurait commis un acte d’infidélité. Interrogé par les présentateurs Jan Roos et Dennis Schouten, il n’a pas réagi.

Sur les images dont ils disposent, Genee saisit une jeune femme d’une vingtaine d’années par les fesses avant de la rapprocher de lui.

« Là, il lui attrape à nouveau les fesses. Les images sont on ne peut plus claires », commente Schouten. « Ce Genee, il n’a vraiment pas de vergogne », ajoute Roos.

La séquence se poursuit : la jeune femme embrasse alors Genee dans le cou. « Ce n’était pas juste un mot à l’oreille. Elle lui lèche carrément l’oreille », précise Roos.

Schouten révèle ensuite avoir montré les images à Genee avant l’émission, sans obtenir le moindre commentaire.

Reality FBI, le « FBI de la télé-réalité », détient des images sous un autre angle. Un informateur a transmis ces images à la plus grande chaîne people des Pays-Bas, précisant : « La femme avec laquelle Genee a été surpris est une vieille connaissance : l’ex-nounou Cherise. »

Un informateur anonyme affirme par ailleurs que « cela arrive souvent » au café d’Oude Enghe, à Soest.

Genee est marié à Lili Genee-Pirayesh depuis 2008 ; le couple a deux enfants.



