Sénégal - RD Congo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Sénégal et la RD Congo s’affrontent, ce jeudi, en éliminatoires du Mondial 2026 zone Afrique. Les dernières infos ici.

Après les deux premières journées, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique refont surface avec les duels des troisième et quatrième journées. Deux équipes engagées, le Sénégal et la République Démocratique du Congo s’affrontent, ce jeudi, dans le cadre de la troisième journée du groupe B au Stade Me Abdoulaye Wade.

Les Lions ne veulent pas lâcher les commandes

Leaders du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions de la Téranga veulent continuer à tenir les commandes. Vainqueurs du Soudan du Sud d’entrée (4-0) avant d’être freinés par les Eperviers du Togo (0-0), les hommes encadrés par Aliou Cissé veulent profiter des deux prochaines journées pour prendre une option pour la Coupe du monde 2026. Malgré une élimination en huitièmes de finale de la CAN par la future championne d’Afrique (Côte d’Ivoire), le Sénégal a quand même rassuré au cours de ses deux dernières sorties en s’offrant le Gabon (3-0) et le Bénin (1-0). Avec quatre points dans le groupe B à égalité du Soudan (2e), les champions d’Afrique 2021 veulent continuer à rester en tête du classement.

La RD Congo (3e, 3 points), en ce qui la concerne, veut corriger sa mauvaise sortie face au Soudan (défaite 1-0) lors de la deuxième journée au stade des martyrs de Benina. Demi-finalistes de la dernière CAN disputée en Côte d’Ivoire, les Léopards envisagent de continuer avec la même sérénité même s’ils n’ont pas pu jouer la dernière trêve internationale de mars. Les hommes de Sébastien Desabre croient d’aller chercher la victoire en terre ennemie pour se relancer dans la compétition. Les partenaires de Chancel Mbemba sont déjà au Sénégal pour la bonne cause.

Horaire et lieu de match

Sénégal – RD Congo

3e journée des éliminatoires Mondial 2026/Afrique

Lieu : Stade Me Abdoulaye Wade, Sénégal

A 21 heures française

Les compos probables du match Sénégal – RD Congo

Sénégal : Mendy –Koulibaly –Niakhaté – M. Faye – F. Mendy – H. Diarra – Matar Sarr – L. Camara – H. Diallo – N. Jackson - I. Ndiaye

RD Congo : Bertaud – G. Kalulu – A. Masuaku – Mbemba – H. Inonga – Moutoussamy – C. Pickel – G. Kakuta – Y. Wissa - S. Banza

Sur quelle chaîne suivre le match Sénégal – RD Congo

La rencontre entre le Sénégal et la RD Congo sera à suivre en diffusion streaming ce jeudi 6 juin 2024 à partir de 21 heures sur FIFA+ [app] et L'Équipe Live Foot. La seule chaine européenne qui diffuse cette partie c'est le Sport TV 3 Portugal, disponible sur les différents services IPTV.