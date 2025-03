Saint-Etienne - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Saint-Étienne vs Nice

Saint-Etienne affronte Nice samedi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 tire progressivement à son épilogue cette saison. En attendant d’en arriver là, les clubs de l’élite poursuivent leurs objectifs entre course à l’Europe pour certains et maintien pour d’autres. C’est le cas notamment de l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice qui seront aux prises ce samedi à l’occasion de la 24e journée du championnat français.

Saint-Etienne toujours au bord du gouffre

Après 23 journées, l'AS Saint-Étienne (16e, 19 pts) peine à atteindre son objectif de maintien. En grande difficulté, le club promu reste sur une série négative de sept matchs sans victoire (trois nuls, quatre défaites) et occupe actuellement la place de barragiste virtuel, avec un retard de trois points sur la première équipe hors de la zone rouge.

Le week-end dernier, les Verts ont vécu un scénario cruel. Menés 2-0 par Angers, ils pensaient avoir réalisé un retournement spectaculaire en inscrivant trois buts, avant de concéder l'égalisation dans les dernières secondes du match (3-3). Malgré ce nul amer, ce point glané en février vient stopper une série noire marquée par des revers face à Lille (4-1), Rennes (0-2) et Marseille (5-1).

Nice confirme son statut d’outsider

Pendant que Saint-Étienne lutte, Nice (3e, 43 pts) continue d’impressionner en haut de classement. Bien que Lyon, Monaco et Lille soient perçus comme de sérieux prétendants au podium, les Aiglons ont su tirer leur épingle du jeu et occupent actuellement la troisième place.

Après une élimination prématurée en Coupe de France face au Stade Briochin (National 2, 2-1), l'équipe de Franck Haise a parfaitement réagi en enchaînant trois victoires convaincantes en Ligue 1 : contre Lens (2-0), Le Havre (1-3) et Montpellier (2-0). Un excellent parcours qui leur permet de se rapprocher à trois points de l’OM (2e, 46 pts), actuel dauphin du Paris Saint-Germain (1er, 59 pts).

Horaire et lieu du match

ASSE – Nice

24e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Geoffroy Guichard

A 17h, heure française

Les compos probables du match ASSE - Nice

Saint-Etienne : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Bouchouari, Mouton, Tardieu - Cardona, Stassin, Davitashvili.

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Santamaria, Boudaoui, Bard - Guessand, Laborde, Cho.

Sur quelle chaîne suivre le match ASSE - Nice ?

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice sera à suivre ce samedi 1er mars 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.