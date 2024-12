ASSE - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’ASSE et l’OM s’affrontent dimanche pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les matchs s’enchainent toujours en France où le championnat d’élite est déjà à sa 14e journée ce weekend. Ouvert vendredi, ce nouvel épisode de la Ligue ferme ses portes ce dimanche avec de nouvelles affiches alléchantes. C’est l’Olympique de Marseille qui va clôturer la journée avec un choc contre l’AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne a fort à faire face à Marseille

Le retour dans l’élite ne se passe pas de la meilleure des manières pour Saint-Etienne. 15e de Ligue 1, l’ASSE (13 pts) a eu du mal à s’échapper de la zone rouge. Il a fallu aux hommes d’Olivier Dall’Oglio deux victoires sur les cinq dernières rencontres pour se retrouver hors de la zone de relégation. Mais les trois défaites concédées sur la même période rappellent aux Stéphanois qu’ils sont toujours sous une grande menace et vont devoir sortir le grand jeu face à l’OM pour ne pas se retrouver dans une situation délicate.

L’OM obligé de gagner pour conserver sa place

Du côté de l’OM, les choses vont pour le mieux depuis le retour de la trêve internationale. Le club phocéen a enchainé des victoires contre Lens (1-3) et Monaco (2-1) qui lui ont permis de monter à la 2e place de Ligue 1 avec ses 26 points. Mais l’Olympique de Marseille est désormais sous pression après la victoire de Monaco contre Toulouse qui récupère la place de dauphin ce samedi (2-0). Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont donc pas le droit à l’erreur face à Sainté s’ils veulent finir cette 14e journée derrière le PSG (1er, 34 pts).

Horaire et lieu du match

ASSE – OM

14e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Geoffroy Guichard

A 20h45, heure française

Les compos probables du match ASSE – OM

Saint-Etienne : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot – Bouchouari, Ekwah, Mouton – Aïki, Stassin, Davitashvili

Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia – Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin – Greenwood, Rabiot – Wahi

Sur quelle chaîne suivre le match ASSE – OM ?

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 08 décembre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV