Rennes - Saint-Etienne : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos probables

Après trois défaites de rang, Rennes est tenu de réagir ce samedi contre l'ASSE. Jorge Sampaoli attend toujours sa première victoire.

Parachuté à Rennes en plein automne, Jorge Sampaoli pensait pouvoir rapidement relancé la formation bretonne. Mais c'était probablement mésestimer le degré de crise dans lequel se trouvait le club. 15e au classement après trois défaites de rang, les Rouge sont au plus mal.

Le Rennes de Sampaoli en quête de son premier succès

Le technicien argentin a haussé le ton pendant la semaine, avec l'espoir de voir ses troupes se remettre à l'endroit. "Je veux des joueurs qui en cas de problème, se rebellent face aux circonstances et donnent absolument tout", a-t-il notamment confié en conférence de presse. Ce coup de gueule sera-t-il suffisant pour piquer les joueurs dans leur orgueil ? On n'ira pas jusqu'à le jurer, surtout quand on sait que l'équipe n'a plus marqué le moindre but depuis le 25 octobre dernier (face au Havre).

La chance qu'ont les Rennais ce week-end c'est qu'ils se mesurent à une autre formation du dernier tiers du tableau, en l'occurrence Saint-Etienne (13e). Quoi que, les Verts sont dans une dynamique bien différents. Le promu a gagné deux de ses trois derniers matches et s'est incliné avec les honneurs lors du derby face à l'OL (0-1). Alors certes il n'a pris qu'un petit point à l'extérieur (contre un Nantes réduit à dix) mais il reste capable de très belles performances et de résultats face aux gros (victoire contre Lille, à son actif).

L'ASSE est un adversaire qui réussit plutôt bien à Rennes au Roazhon Park. Sur les quatre dernières fois où ils ont reçu les Foréziens à domicile, ils ont gagné à trois reprises. Et il y a aussi eu un cinglant 5-0 au Chaudron en décembre 2021. Cela étant, les Stéphanois ne sont pas sans référence en Ille-et-Vilaine. En février 2021, ils avaient gagné 2-0 dans l'antre des Rouge et Noir. Une performance qu'ils vont chercher à répéter ce samedi.

Horaire et lieu du match

13e journée de Ligue 1

Samedi 30 novembre 2024

Stade Roazhon Park, de Rennes

A 17h, heure française

Rennes – Saint-Etienne

Les compos probables de Rennes - Saint-Etienne

Rennes : Mandanda – Ostigard, Wooh, Faye – Assignon, Blas, Matusiwa, Truffert – Gronbaek, Kalimuendo, Gouiri.

Saint-Etienne : Larsonneur – Appiah, Abdelhamid, Batubinsika, Ekwah, Pétrot – Cafaro, Mouton, Bouchouari, Davitashvili – Sissoko.

Sur quelle chaine suivre le match Rennes - Saint-Etienne ?

La rencontre entre Rennes et Saint-Etienne sera à suivre ce samedi 30 novembre à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.